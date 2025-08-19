Auto-Wette in Wien: Zwei Drittel der Teilnehmer wollen dauerhaft auf eigenes Auto verzichten

Drei Monate lang haben 46 Personen aus 37 Haushalten in Wien ihr eigenes Auto in der Garage gelassen und stattdessen auf alternative Mobilitätsangebote gesetzt. Nun liegen die Ergebnisse der von den Wiener Linien und dem Bezirk Währing initiierten „Auto-Wette“ vor: Zwei Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen nach dem Test keinen Bedarf mehr für ein eigenes Fahrzeug.

Die Testphase lief von Mai bis Juli 2025. Die ausgewählten Haushalte erhielten ein monatliches Mobilitätsbudget von bis zu 500 Euro, das für unterschiedliche Angebote eingesetzt werden konnte – vom öffentlichen Verkehr über Carsharing bis hin zu Taxis oder Leihfahrrädern. Insgesamt hatten sich rund 3.000 Haushalte für die Teilnahme beworben, 46 Testpersonen traten schließlich an. Zwei beendeten die Wette vorzeitig aus persönlichen Gründen.