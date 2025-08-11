Paris: Ein mutiges Vorbild für andere Großstädte

Im März stimmten die Pariserinnen und Pariser darüber ab, 500 neue autofreie Straßen zu schaffen. Damit könnten in den kommenden Jahre 10.000 Parkplätze wegfallen. Allerdings beteiligten sich nur vier Prozent der knapp 1,4 Millionen eingetragenen Wählerinnen und Wähler an der Abstimmung. Auch bei vorangegangenen Abstimmungen zum Verbot von Leih-E-Scootern und höheren Parkgebühren für schwere Autos war die Beteiligung gering.

Kritiker monieren außerdem, dass Hidalgo nur an die Innenstadt, nicht aber an die Bewohner der umliegenden Regionen denke; eine Studie aus dem Jahr 2021 belegt, dass die Schließung der Schnellstraße „Voie George Pompidou“ die Umweltverschmutzung nicht reduziert, sondern nur verlagert habe.