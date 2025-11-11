COP30: Was der UN-Klimagipfel in Belém entscheidet

Seit 1995 treffen sich die „Conference of the Parties“, die Vertragsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention. Ein Meilenstein war 2015: In Paris einigten sich mehr als 190 Länder, die Erwärmung deutlich unter zwei Grad und möglichst auf 1,5 Grad gegenüber vorindustrieller Zeit zu begrenzen. Das Abkommen skizzierte Ziele, aber keinen detaillierten Fahrplan.

Diesen Fahrplan sollen nationale Klimapläne im Fünfjahresrhythmus liefern. Für COP30 waren neue Pläne bis 2035 fällig, die Frist im Februar verpassten jedoch mehr als 90 Prozent der Regierungen. Inzwischen haben die meisten Länder nachgereicht, einige große Emittenten wie Indien fehlen jedoch noch.