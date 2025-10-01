News Logo
Olymp veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2024

Artikelbild

Johann Trischberger

©OLYMP
Der deutsche Modeanbieter legt erstmals einen an der EU-CSRD-Richtlinie orientierten Bericht vor und dokumentiert seine Strategien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

von

Die Olymp Bezner KG mit Sitz in Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg) hat ihren Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht.

Das Familienunternehmen stellt darin seine Aktivitäten im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung dar und beschreibt, wie die Unternehmensstrategie künftig noch stärker auf Nachhaltigkeit ausgerichtet werden soll.

Besonderes Augenmerk auf Menschen in der Wertschöpfungskette

Der Bericht folgt der europäischen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und berücksichtigt die relevanten Vorgaben der European Sustainability Reporting Standards (ESRS), soweit diese bereits erhoben werden. Damit will das Unternehmen nach eigenen Angaben Transparenz in seinen Nachhaltigkeitsaktivitäten sicherstellen.

„Es ist für uns von großer Bedeutung, die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf Umwelt und Gesellschaft strukturiert zu dokumentieren und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, auch wenn wir dazu aktuell als Unternehmen nicht verpflichtet sind“, erklärt Johann Trischberger, operativer Geschäftsführer der Olymp Bezner KG. Besonderes Augenmerk liege auf den Menschen in der Wertschöpfungskette – von den eigenen Beschäftigten bis zu den Mitarbeitenden in den Partnerbetrieben. Nachhaltigkeit umfasse daher neben Umweltschutz auch faire Arbeitsbedingungen.

Ökologischer und transparenter

Konkret plant das Unternehmen, das Produktangebot ökologisch nachhaltiger auszurichten und die Produktinformationen transparenter zu gestalten. Dazu setzt Olymp auf eine umweltschonendere und artgerechtere Erzeugung pflanzlicher und tierischer Rohstoffe sowie eine bessere Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Materialien.

