Olymp veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2024

Der Bericht folgt der europäischen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und berücksichtigt die relevanten Vorgaben der European Sustainability Reporting Standards (ESRS), soweit diese bereits erhoben werden. Damit will das Unternehmen nach eigenen Angaben Transparenz in seinen Nachhaltigkeitsaktivitäten sicherstellen.

„Es ist für uns von großer Bedeutung, die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf Umwelt und Gesellschaft strukturiert zu dokumentieren und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, auch wenn wir dazu aktuell als Unternehmen nicht verpflichtet sind“, erklärt Johann Trischberger, operativer Geschäftsführer der Olymp Bezner KG. Besonderes Augenmerk liege auf den Menschen in der Wertschöpfungskette – von den eigenen Beschäftigten bis zu den Mitarbeitenden in den Partnerbetrieben. Nachhaltigkeit umfasse daher neben Umweltschutz auch faire Arbeitsbedingungen.