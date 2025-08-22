Parndorf startet Vorzeigeprojekt: Hybridkraftwerk aus Agri-Photovoltaik, Wind und Speicher

In Parndorf entsteht eines der innovativsten Energieprojekte Österreichs: eine Agri-Photovoltaikanlage mit 17 MWp Leistung, die zugleich landwirtschaftliche Nutzung ermöglicht und an den bestehenden Windpark Parndorf angebunden wird. Ab Jänner 2026 soll die Anlage rund 6.320 Haushalte mit sauberem, regional erzeugtem Strom versorgen.

Kombination von Technologien für maximale Effizienz

Das Projekt vereint Photovoltaik, Windkraft und Batteriespeicher – ein Hybridansatz, der Versorgungssicherheit schafft und erneuerbare Energie verfügbar macht, wenn sie gebraucht wird. Mit der Agri-PV wird wertvolle Fläche doppelt genutzt: Landwirtschaft zwischen den Solarmodulen bleibt möglich, gepflegt von Schafen, die gleichzeitig die Biodiversität fördern.

Starke Partner treiben Energiewende voran

Umgesetzt wird die Anlage von der oekostrom AG, der deutschen Energiegenossenschaft Green Planet Energy eG sowie den Stadtwerken Hartberg. „Hybridkraftwerke sind besonders vielversprechend, weil sich Wind- und Sonnenstrom ideal ergänzen“, betont Christoph Grosssteiner, Geschäftsführer der oekostrom Produktions GmbH.