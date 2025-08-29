Brantner VIP-Lounge beim Wachauer Volksfest: Kulinarik, Networking und ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit

Im Rahmen des Wachauer Volksfests lud die Brantner Gruppe am Mittwochabend zur exklusiven Brantner VIP-Lounge in die Magnumbar beim Stadtparkbrunnen – und machte den Abend für Kund:innen, Partner:innen und Gäste zu einem besonderen Highlight voller Genuss, Begegnung und Innovation.

Genussvoller Abend mit Weitblick

Bereits ab 17 Uhr füllte sich die stilvolle Magnumbar mit zahlreichen geladenen Gästen. In entspannter Atmosphäre und bei musikalischer Begleitung wurde genossen, genetzwerkt und angestoßen. Kulinarische Köstlichkeiten – von feinem Fingerfood bis hin zu regionalen Weinen – sorgten für das leibliche Wohl und rundeten den gelungenen Sommerabend ab.

„Events wie diese sind nicht nur ein Dankeschön, sondern auch ein Zeichen für echte Partnerschaft und nachhaltige Zusammenarbeit“, betonten die vier Gastgeber Bernd Brantner, Josef Scheidl, Manfred Vogl und Martin Spitzer aus der Brantner-Geschäftsführung.

Nachhaltigkeit als gelebter Unternehmenswert

Ein besonderes Anliegen war es, das Event auch im Sinne eines „Sauberhaften Festes“ umzusetzen. Während der gesamten zehn Festtage des Wachauer Volksfests übernahm Brantner die fachgerechte Entsorgung mit brandneuen E-LKWs. Die eingesparte Energiemenge kann sich sehen lassen: 1.000 kWh Energie wurden durch den Einsatz der Elektroflotte gespart – das entspricht rund 460 Fahrten mit dem Wiener Riesenrad.

Starke Beziehungen, starker Auftritt

Die Brantner VIP-Lounge war nicht nur Schauplatz für kulinarischen Genuss, sondern vor allem für den persönlichen Austausch mit Partnern, Kund:innen und Wegbegleiter:innen. „Wir freuen uns, dass so viele unserer Gäste diesen besonderen Abend mit uns gefeiert haben. Für uns ist das ein klares Zeichen, wie wichtig echte Beziehungen in einer zunehmend digitalen Welt sind“, so die Geschäftsführung unisono.

Mit der VIP-Lounge unterstreicht Brantner einmal mehr den Anspruch, moderne Kreislaufwirtschaft mit Innovationskraft und persönlicher Nähe zu verbinden – ein Abend, der nachhaltige Eindrücke hinterließ.