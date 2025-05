Esterhazy: Nachhaltigkeit als Markenkern

Dass es sich bei der Anlage einst um Ruinen handelte, vermag man beim Rundgang über das pittoreske Bio-Landgut Esterhazy in Donnerskirchen nicht vermuten. Eingebettet im saftigen Grün der frühsommerlichen Vegetation der pannonischen Tiefebene, erstreckt sich ein revitalisierter Hof, dessen Altbestand heute neuen, zeitgemäßen Funktionen zugeführt wurde – ohne aber seinen einstigen Charme verloren zu haben. Wo einst Vieh stallte, wird heute etwa in stilvollem Ambiente kulinarisch verwöhnt. Die Stallungen wären ohnedies längst obsolet: Das Bio-Angusrind hat hohe Ansprüche – es weidet inmitten burgenländischer Natur. Eine alte Schmiede, ein einstiger Kornspeicher und das Schilfhaus bieten Raum für unterschiedlichste Veranstaltungen. All das eint: das Agieren im Sinne der Nachhaltigkeit. Wie Nachhaltigkeit bei Esterhazy nun im Detail aussieht und warum sie längst gelebter Alltag ist, darüber sprach man am 27. Mai im Rahmen der Präsentation des Nachhaltigkeitsberichtes 2022 bis 2024.