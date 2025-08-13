Markus Leitner wird Geschäftsführer der Erlebnisregion Erzberg-Leoben

Nach elf Jahren bei Steiermark Tourismus übernimmt Markus Leitner ab 18. August 2025 die Geschäftsführung der Erlebnisregion Erzberg-Leoben. Der 45-Jährige bringt umfassende Erfahrung im Tourismusmanagement mit – und kehrt damit an eine frühere Wirkungsstätte zurück.
Mit 18. August 2025 übernimmt Markus Leitner die Geschäftsführung der Erlebnisregion Erzberg-Leoben. Der 45-Jährige folgt damit auf seine langjährige Tätigkeit bei der Steirischen Tourismus- und Standortmarketing GmbH (STG), wo er zuletzt als Prokurist und Tourismusmanager Teil der Geschäftsführung war.
Rückkehr an frühere Wirkungsstätte
Leitner, Absolvent der Höheren Tourismusschule Bad Ischl, studierte Softwareentwicklung und Management an der TU Graz sowie Tourismusmarketing und Tourismusmanagement an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Seit 2014 war er bei der STG tätig – zunächst im Bereich Internet und digitale Medien, später als Teamleiter und in verschiedenen Führungsfunktionen. Vor zwei Jahren wurde er in die Geschäftsführung berufen.
Seine neue Aufgabe führt ihn an eine frühere Wirkungsstätte zurück: Bereits von 2010 bis 2014 war Leitner Geschäftsführer des damaligen Tourismusverbandes „HerzBergLand“, ebenfalls unter Vorsitz von Rudolf Tischhart. Leitner lebt in Trofaiach, ist verheiratet und Vater eines Sohnes.
Touristisches Potenzial der Region weiterentwickeln
In seiner neuen Funktion will er das touristische Potenzial der Region – insbesondere in den Bereichen Abenteuer, Sport und Natur – weiterentwickeln. Zudem plant er, die Möglichkeiten der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz verstärkt zu nutzen.
„Die Region Erzberg-Leoben ist seit Jahren, neben der starken Wirtschaftsleistung aus Industrie und Forschung, eine der interessantesten Tourismusregionen der Steiermark. Gemeinsam mit dem Land Steiermark und der Dachmarke ‚Steiermark – Das Grüne Herz‘ möchte ich noch stärker auf die Region aufmerksam machen und so einen weiteren Impuls für die regionale Tourismuswirtschaft setzen“, so Leitner.
Für Tischhart ist die Bestellung ein Gewinn: „Mit Markus Leitner bekommt der Tourismusverband neben einem ausgewiesenen Tourismusprofi vor allem einen höchst engagierten und mit Weitblick agierenden Geschäftsführer.“
Geschäftsstelle des Tourismusverbandes wird verlegt
Im Zuge der personellen Veränderung wird auch die Geschäftsstelle des Tourismusverbandes verlegt. Ab Jahreswechsel zieht sie vom Hauptplatz in die Homanngasse 12 in Leoben um. Das neue „Haus der Region“ soll sowohl Arbeitsstätte für die Mitarbeiter:innen als auch Informationscenter und Begegnungsort für regionale Betriebe und Vereine werden.