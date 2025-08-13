Markus Leitner wird Geschäftsführer der Erlebnisregion Erzberg-Leoben

In seiner neuen Funktion will er das touristische Potenzial der Region – insbesondere in den Bereichen Abenteuer, Sport und Natur – weiterentwickeln. Zudem plant er, die Möglichkeiten der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz verstärkt zu nutzen.

„Die Region Erzberg-Leoben ist seit Jahren, neben der starken Wirtschaftsleistung aus Industrie und Forschung, eine der interessantesten Tourismusregionen der Steiermark. Gemeinsam mit dem Land Steiermark und der Dachmarke ‚Steiermark – Das Grüne Herz‘ möchte ich noch stärker auf die Region aufmerksam machen und so einen weiteren Impuls für die regionale Tourismuswirtschaft setzen“, so Leitner.

Für Tischhart ist die Bestellung ein Gewinn: „Mit Markus Leitner bekommt der Tourismusverband neben einem ausgewiesenen Tourismusprofi vor allem einen höchst engagierten und mit Weitblick agierenden Geschäftsführer.“