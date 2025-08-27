Live-Podcast im MuseumsQuartier: Warum die österreichische Kartoffel mehr ist als nur ein Grundnahrungsmittel

nter dem Motto „Die Wurzeln der Regionalität: Was macht die österreichische Kartoffel so besonders?“ lud Kelly’s anlässlich seines 70-jährigen Bestehens zu einem besonderen Abend ins MuseumsQuartier Wien: Inmitten der Stadt drehte sich bei einem Live-Podcast-Event mit Hannes Royer alles um Herkunft, Anbau und Wertschöpfung der heimischen Kartoffel – samt spannendem Austausch mit dem Publikum und engagierten Vertreter:innen der Landwirtschaft.

Live auf der Bühne: Landwirtschaft hautnah erlebbar gemacht

Im Mittelpunkt stand die neue Ausgabe des preisgekrönten Ö3-Podcasts „Wer nichts weiß, muss alles essen!“, moderiert von Hannes Royer, Gründer der Plattform „Land schafft Leben“. Gast der Sendung: der 23-jährige Kartoffelbauer Georg Rath aus der Steiermark, der in dritter Generation Landwirtschaft betreibt und derzeit in Wien studiert. In einem sehr persönlichen Gespräch berichtete Rath über seinen Alltag als Landwirt, über familiäre Verantwortung, moderne Landwirtschaft und seinen Wunsch, Konsument:innen wieder näher an die Lebensmittelproduktion heranzuführen.

„Georg ist ein Paradebeispiel für die neue Generation der Landwirt:innen: gebildet, motiviert, authentisch – genau das wollen wir zeigen“, betonte Hannes Royer nach der Aufnahme. Für Rath selbst war es eine besondere Erfahrung: „Man kann erklären, wie Lebensmittel entstehen – und bekommt sofort Feedback aus dem Publikum. Das ist unglaublich wertvoll.“