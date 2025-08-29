News Logo
„La Notte Italiana“ in der L’Osteria WU Wien: Sommerfest mit Dolce-Vita-Feeling und Star-Faktor

Corporate News
Exklusive VIP-Night mit Musik, Feuershow und Italo-Charme – Promis feierten bis spät in die Nacht in der L’Osteria Wirtschaftsuniversität Wien.

von

Bella Italia mitten in Wien: Gestern Abend wurde die L’Osteria an der Wirtschaftsuniversität Wien zur Bühne für die erste „La Notte Italiana“ – ein exklusives Sommerfest voll kulinarischer Highlights, italienischer Lebensfreude und einem hochkarätigen Star-Aufgebot. In Kooperation mit STYLE UP YOUR LIFE! lud Gastgeberin Maria Klara Heinritzi zu einem stilvollen Abend, der ganz im Zeichen von Dolce Vita stand – und für Begeisterung bei Promis und Gästen sorgte.

Italienische Spezialitäten & Show-Highlights

Bereits beim Aperitivo lag Italo-Flair in der Luft: Pizza, Pasta & Antipasti direkt aus der Cucina der L’Osteria, dazu kühle Drinks und lässige Sounds. Sängerin Sabrina Kreutzberger brachte mit den besten Italo-Hits die Stimmung zum Kochen. Ein weiteres Highlight folgte um 20:30 Uhr mit der spektakulären Daidalos-Feuershow, die die Terrasse in flammendes Licht tauchte.

Maria Klara Heinritzi, Gastgeberin des Abends, zeigte sich sichtlich bewegt:

„Die L’Osteria steht für italienische Lebensfreude & Gastfreundschaft – und ich freue mich, dass mein Team heute mit unserer ersten La Notte Italiana den Gästen genau das vermitteln konnte.“

Prominente Gäste im Italo-Fieber

Das Sommerfest ließ sich auch der internationale Publikumsliebling Bruce Darnell nicht entgehen, der begeistert schwärmte:

„Das L’Osteria Sommerfest ist für mich echtes Dolce Vita – wie zu Freunden nach Hause kommen: gute Stimmung, gutes Essen, einfach ein Stück Lebensfreude.“

Ebenso mit dabei: Amelina und Paulina Schulz, die Töchter von Box-Legende Axel Schulz, gemeinsam mit ihrer Mutter Patricia Schulz. Ihre klare Botschaft:

„Wir sind absolute Italo-Fans – von der Eleganz bis zum Essen, einfach alles!“

Weitere VIPs auf der Gästeliste

Die „La Notte Italiana“ zog zahlreiche bekannte Gesichter an, darunter:

  • Sängerin Virginia Ernst

  • Kabarettistin Andrea Händler

  • Schauspieler & Autor Michael Schottenberg

  • Autor & Schauspieler Gabriel Barylli

  • Schauspielerin Sylvia Leifheit

  • Mister Austria Roman Schindler

  • Dancing Star Conny Kreuter

  • Moderatorin Sylvia Graf

  • Society-Lady Kathi Stumpf

