„La Notte Italiana“ in der L’Osteria WU Wien: Sommerfest mit Dolce-Vita-Feeling und Star-Faktor

Exklusive VIP-Night mit Musik, Feuershow und Italo-Charme – Promis feierten bis spät in die Nacht in der L’Osteria Wirtschaftsuniversität Wien.
Bella Italia mitten in Wien: Gestern Abend wurde die L’Osteria an der Wirtschaftsuniversität Wien zur Bühne für die erste „La Notte Italiana“ – ein exklusives Sommerfest voll kulinarischer Highlights, italienischer Lebensfreude und einem hochkarätigen Star-Aufgebot. In Kooperation mit STYLE UP YOUR LIFE! lud Gastgeberin Maria Klara Heinritzi zu einem stilvollen Abend, der ganz im Zeichen von Dolce Vita stand – und für Begeisterung bei Promis und Gästen sorgte.
Italienische Spezialitäten & Show-Highlights
Bereits beim Aperitivo lag Italo-Flair in der Luft: Pizza, Pasta & Antipasti direkt aus der Cucina der L’Osteria, dazu kühle Drinks und lässige Sounds. Sängerin Sabrina Kreutzberger brachte mit den besten Italo-Hits die Stimmung zum Kochen. Ein weiteres Highlight folgte um 20:30 Uhr mit der spektakulären Daidalos-Feuershow, die die Terrasse in flammendes Licht tauchte.
Maria Klara Heinritzi, Gastgeberin des Abends, zeigte sich sichtlich bewegt:
„Die L’Osteria steht für italienische Lebensfreude & Gastfreundschaft – und ich freue mich, dass mein Team heute mit unserer ersten La Notte Italiana den Gästen genau das vermitteln konnte.“
Prominente Gäste im Italo-Fieber
Das Sommerfest ließ sich auch der internationale Publikumsliebling Bruce Darnell nicht entgehen, der begeistert schwärmte:
„Das L’Osteria Sommerfest ist für mich echtes Dolce Vita – wie zu Freunden nach Hause kommen: gute Stimmung, gutes Essen, einfach ein Stück Lebensfreude.“
Ebenso mit dabei: Amelina und Paulina Schulz, die Töchter von Box-Legende Axel Schulz, gemeinsam mit ihrer Mutter Patricia Schulz. Ihre klare Botschaft:
„Wir sind absolute Italo-Fans – von der Eleganz bis zum Essen, einfach alles!“
Weitere VIPs auf der Gästeliste
Die „La Notte Italiana“ zog zahlreiche bekannte Gesichter an, darunter:
Sängerin Virginia Ernst
Kabarettistin Andrea Händler
Schauspieler & Autor Michael Schottenberg
Autor & Schauspieler Gabriel Barylli
Schauspielerin Sylvia Leifheit
Mister Austria Roman Schindler
Dancing Star Conny Kreuter
Moderatorin Sylvia Graf
Society-Lady Kathi Stumpf