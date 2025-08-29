„La Notte Italiana“ in der L’Osteria WU Wien: Sommerfest mit Dolce-Vita-Feeling und Star-Faktor

Bella Italia mitten in Wien: Gestern Abend wurde die L’Osteria an der Wirtschaftsuniversität Wien zur Bühne für die erste „La Notte Italiana“ – ein exklusives Sommerfest voll kulinarischer Highlights, italienischer Lebensfreude und einem hochkarätigen Star-Aufgebot. In Kooperation mit STYLE UP YOUR LIFE! lud Gastgeberin Maria Klara Heinritzi zu einem stilvollen Abend, der ganz im Zeichen von Dolce Vita stand – und für Begeisterung bei Promis und Gästen sorgte.

Italienische Spezialitäten & Show-Highlights

Bereits beim Aperitivo lag Italo-Flair in der Luft: Pizza, Pasta & Antipasti direkt aus der Cucina der L’Osteria, dazu kühle Drinks und lässige Sounds. Sängerin Sabrina Kreutzberger brachte mit den besten Italo-Hits die Stimmung zum Kochen. Ein weiteres Highlight folgte um 20:30 Uhr mit der spektakulären Daidalos-Feuershow, die die Terrasse in flammendes Licht tauchte.

Maria Klara Heinritzi, Gastgeberin des Abends, zeigte sich sichtlich bewegt:

„Die L’Osteria steht für italienische Lebensfreude & Gastfreundschaft – und ich freue mich, dass mein Team heute mit unserer ersten La Notte Italiana den Gästen genau das vermitteln konnte.“

Prominente Gäste im Italo-Fieber

Das Sommerfest ließ sich auch der internationale Publikumsliebling Bruce Darnell nicht entgehen, der begeistert schwärmte: