Sommerfest 2025 bei Jaufer Rechtsanwälte mit Keynote von Nora Tödtling-Musenbichler

Corporate News
Mario Leistentritt, Franziska Jaufer, Alexander Painsi und Clemens Jaufer

©Christa Strobl
Bei ihrem Event in Graz begrüßten Jaufer Rechtsanwälte zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Gesellschaft. Die Direktorin der Caritas Steiermark sprach über Verantwortung und Führung in Krisenzeiten.

Am 20. August 2025 luden die Jaufer Rechtsanwälte GmbH zum traditionellen Sommerfest in ihre Grazer Büroräumlichkeiten. Zahlreiche Mandant:innen, Netzwerkpartner:innen und Freund:innen folgten der Einladung und feierten bei sommerlichen Temperaturen bis in die Abendstunden.

Als Keynote-Speakerin konnte Nora Tödtling-Musenbichler, Direktorin der Caritas Steiermark und Präsidentin der Caritas Österreich, gewonnen werden. In ihrer Rede betonte sie die gesellschaftliche Verantwortung in herausfordernden Zeiten und hob hervor, dass Führung nicht durch Lautstärke, sondern durch Haltung und Beständigkeit geprägt sein sollte. Das Motto „Mit Zuversicht Krisen gestalten“ zog sich als roter Faden durch ihre Ausführungen.

Im Anschluss begrüßten die Partner:innen Clemens Jaufer, Mario Leistentritt, Franziska Jaufer und Alexander Painsi die Gäste. Die Impulse der Keynote führten zu zahlreichen Gesprächen, die den Abend prägten. Musikalisch begleitet wurde das Fest durch Live-Klaviermusik, dazu gab es kulinarische Angebote und eine Ciringa-Weinverkostung des Weinguts Tement.

Die Gastgeber:innen dankten ihren Mandant:innen und Wegbegleiter:innen für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. Sie unterstrichen, dass das gesamte Team mit Engagement an Themen rund um Unternehmen in außerordentlichen und wirtschaftlich angespannten Situationen arbeitet.

