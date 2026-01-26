ABO

iab austria startet mit neuem Vorstand ins Digitaljahr

Subressort
Corporate News
Aktualisiert
Lesezeit
6 min
Artikelbild
©Roland Rudolph
  1. home
  2. Aktuell
  3. Corporate News

Beim Happy New Year Get-together in Wien präsentierte das iab austria seinen neu gewählten Vorstand. Zentrale Themen zum Auftakt des Digitaljahres waren internationaler Austausch, digitale Souveränität und Qualitätsstandards.

von

Branchentreffen zum Jahresauftakt

Über 100 Vertreterinnen und Vertreter der heimischen Digitalwirtschaft sind der Einladung des neu gewählten Präsidiums des iab austria zum traditionellen Happy New Year Get-together gefolgt. Das Treffen fand in der Wiener Rinkhy-Bar statt und markierte den inhaltlichen und personellen Auftakt des neuen Digitaljahres.

Angeführt wird das interactive advertising bureau austria in der neuen Funktionsperiode von Präsident Hannes Wurzwallner (cptr Austria) und Vizepräsidentin Rut Morawetz. Gemeinsam mit dem neu formierten Vorstand stellten sie die inhaltlichen Schwerpunkte für die kommenden Jahre vor.

Fokus auf internationale Vernetzung

Ein zentrales Anliegen des neuen Vorstands ist der verstärkte Austausch mit dem iab Europe und dem iab US. Ziel ist es, den Digitalstandort Österreich im internationalen Wettbewerb zu positionieren und stärker in globale Diskurse einzubinden. Themen wie Künstliche Intelligenz, die wachsende Marktmacht großer Plattformen sowie Fragen nach Transparenz, Verantwortung und fairen Wettbewerbsbedingungen standen dabei im Mittelpunkt.

Laut Wurzwallner spiegeln die Herausforderungen in Österreich jene wider, die auch international diskutiert werden. Das iab austria wolle diese Impulse sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene einbringen und sich im Dialog mit politischen Entscheidungsträger:innen positionieren.

Kontinuität und Weiterentwicklung

Vizepräsidentin Rut Morawetz verwies auf Initiativen der vergangenen zwei Jahre, darunter neue Arbeitsgruppen und eine stärkere politische Verankerung des Verbands. Viele dieser Maßnahmen würden nun ihre Wirkung entfalten. Für die kommende dreijährige Zusammenarbeit im Vorstand setzte das Präsidium auf Kontinuität, Verantwortung und Gestaltungswillen.

Als zentrale Themen nannte Morawetz unter anderem digitale Souveränität, Medienqualität und den Umgang mit Fake News. In einem dynamischen Marktumfeld verstehe sich das iab austria als strukturgebender Rahmen für Orientierung und Dialog.

Mitgliederbeteiligung und Ausbildungsinitiativen

Parallel zum Jahresauftakt startete das iab austria eine Mitgliederbefragung. Ziel ist es, zentrale Themenfelder gemeinsam mit den Mitgliedern zu definieren und die strategische Ausrichtung für die kommenden drei Jahre mitzugestalten. Ab 2026 sollen zudem Ausbildungsangebote und neue Eventformate stärker auf die Bedürfnisse der Mitglieder zugeschnitten werden.

Geschäftsführerin Ursula Gastinger kündigte ein ambitioniertes Veranstaltungsjahr an, das auf Vernetzung, Austausch und nachhaltige Stärkung des Digitalstandorts Österreich abzielt.

Neuer Vorstand

Der neue Vorstand setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern von Medienhäusern, Agenturen, Technologieunternehmen und Marken zusammen. Neben Präsident und Vizepräsidentin gehören dem Gremium unter anderem Lena Artes-Stockinger, Michael Buchbinder, Josip Cukic, Birgit Gänsbacher, Philip Miro, Stephanie Mauerer, Maximilian Mondel, Helene Roba, Nina Santner, Fritz Strobl und Christoph Szüts an. Als Rechnungsprüfer fungieren Andreas Janzek und Bernd Platzer.

Events der Woche

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
67. Wiener Kaffeesiederball: Kaffeehauskultur in der Hofburg
Menschen
67. Wiener Kaffeesiederball: Kaffeehauskultur in der Hofburg
Auftakt zum 67. Wiener Kaffeesiederball in der Julius Meinl Lounge
Menschen
Auftakt zum 67. Wiener Kaffeesiederball in der Julius Meinl Lounge
IAA Austria wählt neue Präsidentin und ehrt Marketer 2025
News
IAA Austria wählt neue Präsidentin und ehrt Marketer 2025
Golden Pixel Award 2025: Branchentreffen an der Graphischen
News
Golden Pixel Award 2025: Branchentreffen an der Graphischen
Juristenball 2026: Programmvorstellung beim Pressefrühstück
News
Juristenball 2026: Programmvorstellung beim Pressefrühstück
Ball der Pharmazie 2026: Apotheken fordern mehr Einfluss
News
Ball der Pharmazie 2026: Apotheken fordern mehr Einfluss
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER