iab austria startet mit neuem Vorstand ins Digitaljahr

Über 100 Vertreterinnen und Vertreter der heimischen Digitalwirtschaft sind der Einladung des neu gewählten Präsidiums des iab austria zum traditionellen Happy New Year Get-together gefolgt. Das Treffen fand in der Wiener Rinkhy-Bar statt und markierte den inhaltlichen und personellen Auftakt des neuen Digitaljahres.

Angeführt wird das interactive advertising bureau austria in der neuen Funktionsperiode von Präsident Hannes Wurzwallner (cptr Austria) und Vizepräsidentin Rut Morawetz. Gemeinsam mit dem neu formierten Vorstand stellten sie die inhaltlichen Schwerpunkte für die kommenden Jahre vor.