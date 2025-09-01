Floridsdorf: Erste „Dentissage“ auf H4O-Baustelle verbindet Kunst, Musik und Gesundheitsraum

Kuratiert von Künstler Moody (Maroon Akkad) setzte die Veranstaltung auf künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Gesundheitsraum. Gezeigt wurden unter anderem Live-Painting unter dem Titel „Kunsttherapie“ sowie die Performance „Du bist, was du isst“. Musikalisch traten Trashtray, Prodbypengg, Alexis Hera, Ben Guy und Sarasunsheine auf.

Zwischen Baugerüsten und unverputzten Wänden wurde bewusst ein Kontrast zum gewohnten Kultur- und Praxisumfeld gesetzt. Auch kulinarisch reichte die Spannweite von veganen Gerichten bis zu Wagyu-Spezialitäten, serviert vom Wiener Würstelstand. Einen besonderen Akzent setzte die „Bling-Session“ mit Toothfairy.nyx, bei der vor Ort Tooth Gems angebracht wurden.