Floridsdorf: Erste „Dentissage“ auf H4O-Baustelle verbindet Kunst, Musik und Gesundheitsraum

Auf der Baustelle des künftigen H4O Dental Life Centers fand unter dem Motto „Floridsdorf zeigt Zähne“ die erste „Dentissage“ statt. Das von Dr. Bernd Bartosek initiierte Format kombinierte Kunst, Musik und Kulinarik und gab einen Vorgeschmack auf das neue Zentrum.
Kürzlich verwandelte sich die Baustelle des H4O Dental Life Centers am Pius-Parsch-Platz 6A in Wien-Floridsdorf in einen temporären Veranstaltungsort. Unter dem Titel „Floridsdorf zeigt Zähne“ lud Initiator und Geschäftsführer Dr. Bernd Bartosek zur ersten „Dentissage“. Das Format verstand sich als Mischung aus Vernissage, Performance, elektronischer Musik und kulinarischem Experiment.
Live-Performances und eine Bling-Session
Kuratiert von Künstler Moody (Maroon Akkad) setzte die Veranstaltung auf künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Gesundheitsraum. Gezeigt wurden unter anderem Live-Painting unter dem Titel „Kunsttherapie“ sowie die Performance „Du bist, was du isst“. Musikalisch traten Trashtray, Prodbypengg, Alexis Hera, Ben Guy und Sarasunsheine auf.
Zwischen Baugerüsten und unverputzten Wänden wurde bewusst ein Kontrast zum gewohnten Kultur- und Praxisumfeld gesetzt. Auch kulinarisch reichte die Spannweite von veganen Gerichten bis zu Wagyu-Spezialitäten, serviert vom Wiener Würstelstand. Einen besonderen Akzent setzte die „Bling-Session“ mit Toothfairy.nyx, bei der vor Ort Tooth Gems angebracht wurden.
Mit Kassenvertrag, Anspruch und Respekt
„Unser Ziel ist ein Ort, an dem sich Menschen gerne aufhalten – für ihre Zahngesundheit, ein Gespräch oder für Kunst und Musik. Die Dentissage war ein Vorgeschmack auf das, was Floridsdorf ab Oktober erwartet“, erklärte Bartosek. Er betonte: „Wir haben genug über Probleme im System gesprochen. Jetzt setzen wir etwas um. H4O ist Realität – mit Kassenvertrag, mit Anspruch und mit Respekt.“
Auch die Bezirkspolitik zeigte Unterstützung. Bezirksvorsteher Georg Papai sprach von einem „Leuchtturmprojekt für Floridsdorf“ und bezeichnete das H4O Dental Life Center als wichtigen Beitrag für die Gesundheitsversorgung und die Entwicklung im Bezirk. Die Eröffnung des Zentrums ist für Oktober 2025 geplant.