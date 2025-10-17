News Logo
ABO

Friends 4 Friends feiert erfolgreiche Premiere in Graz

Subressort
Corporate News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild
©HKSÖL
  1. home
  2. Aktuell
  3. Corporate News

Bei der bereits 41. Ausgabe der beliebten Netzwerkreihe Friends 4 Friends stand am Montagabend alles im Zeichen von Begegnung, Austausch und kulinarischem Genuss. Erstmals machte das Event Station in Graz – und sorgte in den modernen Räumlichkeiten der axtesys GmbH für einen gelungenen Auftakt in der steirischen Landeshauptstadt.

von

Netzwerken in entspannter Atmosphäre

Die Veranstaltung bot den zahlreichen Gästen aus Wirtschaft, Technologie und weiteren Branchen einmal mehr eine ideale Plattform zum informellen Austausch auf Augenhöhe. In gewohnt entspannter Umgebung kamen Entscheidungsträger:innen, Gründer:innen, Expert:innen und Querdenker:innen zusammen, um neue Kontakte zu knüpfen, Impulse zu teilen und mögliche Kooperationen auszuloten.

Kulinarisches Herzstück des Abends war wie immer das beliebte Raclette, das auch bei der Grazer Premiere auf große Begeisterung stieß. Ergänzt wurde das Genussangebot durch eine Auswahl an weiteren Speisen und erlesenen Getränken – perfekte Begleitung für gute Gespräche und ungezwungene Begegnungen.

Starke Partnerschaften, neue Impulse

Die Veranstaltung in Graz unterstrich einmal mehr das Potenzial des Formats, Menschen branchenübergreifend zu verbinden. Gastgeber axtesys GmbH bot mit seiner offenen, modernen Location den passenden Rahmen für dieses besondere Netzwerk-Event. Die Vielseitigkeit der Teilnehmenden und die inspirierende Atmosphäre zeigten eindrucksvoll, wie wertvoll persönliche Treffen abseits klassischer Business-Veranstaltungen sind.

Ein besonderer Dank gilt den Partnern Ithaler Consult e.U., LGT Bank AG und KESCH Event & Promotion GmbH, die den Abend mit ihrer Unterstützung möglich machten.

Expansion mit persönlichem Zugang

Mit dem erfolgreichen Auftakt in Graz setzt Friends 4 Friends einen weiteren Meilenstein in der Expansion der Netzwerkreihe. Das bewährte Konzept – hochwertige Begegnungen, kulinarischer Genuss und ein professioneller, zugleich ungezwungener Rahmen – bleibt dabei zentraler Erfolgsfaktor.

Events der Woche

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Glanzvolle Charity Gala in der Französischen Botschaft: Unterstützung für UNICEF-Projekt „Cartoons for Peace“
Menschen
Glanzvolle Charity Gala in der Französischen Botschaft: Unterstützung für UNICEF-Projekt „Cartoons for Peace“
KV-Ball 2026: Udo Jürgens inspiriert das neue Ballmotto
News
KV-Ball 2026: Udo Jürgens inspiriert das neue Ballmotto
Wiener Summerstage feierte Closing Party im Oktoberfest-Stil
Reisen & Freizeit
Wiener Summerstage feierte Closing Party im Oktoberfest-Stil
Bürokratieabbau und Wirtschaftsstandortsanierung: Senat der Wirtschaft diskutierte Lösungsansätze in Dornbirn
Wirtschaft
Bürokratieabbau und Wirtschaftsstandortsanierung: Senat der Wirtschaft diskutierte Lösungsansätze in Dornbirn
HR Inside Summit 2025: Bühne für die Arbeitswelt von morgen
Wirtschaft
HR Inside Summit 2025: Bühne für die Arbeitswelt von morgen
Forward Festival Vienna 2025: Kreativität trifft auf Tatkraft
News
Forward Festival Vienna 2025: Kreativität trifft auf Tatkraft
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER