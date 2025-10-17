Friends 4 Friends feiert erfolgreiche Premiere in Graz

Netzwerken in entspannter Atmosphäre

Die Veranstaltung bot den zahlreichen Gästen aus Wirtschaft, Technologie und weiteren Branchen einmal mehr eine ideale Plattform zum informellen Austausch auf Augenhöhe. In gewohnt entspannter Umgebung kamen Entscheidungsträger:innen, Gründer:innen, Expert:innen und Querdenker:innen zusammen, um neue Kontakte zu knüpfen, Impulse zu teilen und mögliche Kooperationen auszuloten.

Kulinarisches Herzstück des Abends war wie immer das beliebte Raclette, das auch bei der Grazer Premiere auf große Begeisterung stieß. Ergänzt wurde das Genussangebot durch eine Auswahl an weiteren Speisen und erlesenen Getränken – perfekte Begleitung für gute Gespräche und ungezwungene Begegnungen.

Starke Partnerschaften, neue Impulse

Die Veranstaltung in Graz unterstrich einmal mehr das Potenzial des Formats, Menschen branchenübergreifend zu verbinden. Gastgeber axtesys GmbH bot mit seiner offenen, modernen Location den passenden Rahmen für dieses besondere Netzwerk-Event. Die Vielseitigkeit der Teilnehmenden und die inspirierende Atmosphäre zeigten eindrucksvoll, wie wertvoll persönliche Treffen abseits klassischer Business-Veranstaltungen sind.

Ein besonderer Dank gilt den Partnern Ithaler Consult e.U., LGT Bank AG und KESCH Event & Promotion GmbH, die den Abend mit ihrer Unterstützung möglich machten.

Expansion mit persönlichem Zugang

Mit dem erfolgreichen Auftakt in Graz setzt Friends 4 Friends einen weiteren Meilenstein in der Expansion der Netzwerkreihe. Das bewährte Konzept – hochwertige Begegnungen, kulinarischer Genuss und ein professioneller, zugleich ungezwungener Rahmen – bleibt dabei zentraler Erfolgsfaktor.