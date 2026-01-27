Flughafen Wien setzt auf Spitzenküche im neuen Terminal 3

Der Anspruch ist klar formuliert. Der Flughafen versteht sich für Millionen Reisende als erster und letzter Berührungspunkt mit Wien. Künftig soll dieser Eindruck nicht nur architektonisch, sondern auch kulinarisch geprägt sein. Michael Ludwig spricht von starken Botschaftern der Stadt, die zeigen, wie vielfältig und hochwertig Wiener Lebensart heute schmeckt.

Auch Julian Jäger betont den strategischen Schritt. Während viele internationale Airports auf einzelne regionale Gerichte setzen, bringe der Flughafen Wien die gesamte kulinarische Vielfalt der Stadt in den Terminal. Die Dichte an Top Marken sei vergleichbar mit jener im Stadtzentrum und ein bewusster Schritt in Richtung 5 Sterne Niveau.

Die Auswahl der Gastronomiebetriebe deckt ein breites Spektrum ab. Figlmüller bringt sein international bekanntes Wiener Schnitzel in ein rund 700 Quadratmeter großes Full Service Restaurant. Do & Co erweitert seine seit Jahren etablierte Präsenz am Airport um das Café Demel, eine Do & Co Bar sowie das Selbstbedienungskonzept Henry. Erstmals vertreten ist das Café Landtmann mit dem Format Landtmann Daily im zentralen Foodcourt.