Flughafen Wien etabliert mit „Sky Cocktail“ neue Networking-Plattform für Werbekunden

Corporate News
Artikelbild

Alexander Lausch, Veselina Shishkova, Romana Umathum, Beatrice Cox-Riesenfelder, Walter Pfann, Irene Binder, Claudia Pollak und Erwin Zinggl

©Flughafen Wien
Der Flughafen Wien hat mit dem neuen „Sky Cocktail“ eine exklusive Veranstaltungsreihe für Werbekunden gestartet. Das Format soll künftig regelmäßig stattfinden und den persönlichen Austausch über neue Werbelösungen und Strategien am Standort fördern.

Der Flughafen Wien hat kürzlich mit dem „Sky Cocktail“ eine neue Networking-Plattform für Werbekunden eröffnet. Das Auftaktevent fand im Tower des Flughafens statt – dem höchsten seiner Art in Europa – und versammelte über 60 Entscheidungsträger:innen aus der Medien- und Kommunikationsbranche.

Im Mittelpunkt standen aktuelle Entwicklungen im Bereich digitale Werbung, innovative Außenwerbeflächen und strategische Markenkommunikation am Standort Wien-Schwechat. Vorgestellt wurde ein breites Werbeportfolio, das von klassischen Leuchtkästen und großflächigen digitalen Screens über Megaflächen im Parkhaus bis hin zu dreidimensionalen Installationen reicht. Ziel ist die gezielte Ansprache von Reisenden in einem Umfeld mit hoher Aufenthaltsdauer und internationaler Reichweite.

„Hochwertige Plattform für Austausch und Innovation“

„Wir schaffen eine hochwertige Plattform für Austausch und Innovation. Der Flughafen ist mehr als Verkehrsinfrastruktur – er ist ein wachsender Wirtschaftsstandort und eine wirkungsvolle Bühne für Marken mit internationaler Strahlkraft“, erklärte Wolfgang Scheibenpflug, Geschäftsbereichsleiter Immobilien- und Standortmanagement der Flughafen Wien AG.

Auch Beatrice Cox-Riesenfelder, Abteilungsleiterin Airport Media der Flughafen Wien AG, betonte die Bedeutung des neuen Formats: „Markenkommunikation am Flughafen wirkt. Mit unserem breit aufgestellten Werbeportfolio, digitalen Innovationen und aufmerksamkeitsstarken Formaten inszenieren wir Marken dort, wo sie gesehen werden – direkt im Lebensmoment der Reisenden.“

Blurred image background

Über 60 geladene Gäste kamen zum ersten „Sky Cocktail“.

 © Flughafen Wien

Strategischer Impuls in der Kundenkommunikation

Der Sky Cocktail gilt für die Airport Media als strategischer Impuls in der Kundenkommunikation. Durch den persönlichen Austausch und praxisnahe Präsentationen sollen neue Perspektiven auf das kreative Potenzial des Standortes eröffnet werden. Vorgestellt wurden unter anderem neue Werbeflächen wie die digitale Mega Wall im Terminal 3, die SkyBridge bei der Einfahrt sowie interaktive Screens entlang der Passagierströme.

Zudem gab das Airport-Media-Team einen Ausblick auf kommende Projekte – darunter programmatische Kampagnenlösungen in Kooperation mit Azerion sowie eine 3D-Weihnachtsinstallation in der Ankunftshalle, umgesetzt von XXL Media.

