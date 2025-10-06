Flughafen Wien etabliert mit „Sky Cocktail“ neue Networking-Plattform für Werbekunden

Der Flughafen Wien hat kürzlich mit dem „Sky Cocktail“ eine neue Networking-Plattform für Werbekunden eröffnet. Das Auftaktevent fand im Tower des Flughafens statt – dem höchsten seiner Art in Europa – und versammelte über 60 Entscheidungsträger:innen aus der Medien- und Kommunikationsbranche.

Im Mittelpunkt standen aktuelle Entwicklungen im Bereich digitale Werbung, innovative Außenwerbeflächen und strategische Markenkommunikation am Standort Wien-Schwechat. Vorgestellt wurde ein breites Werbeportfolio, das von klassischen Leuchtkästen und großflächigen digitalen Screens über Megaflächen im Parkhaus bis hin zu dreidimensionalen Installationen reicht. Ziel ist die gezielte Ansprache von Reisenden in einem Umfeld mit hoher Aufenthaltsdauer und internationaler Reichweite.