Chinesisches Neujahrskonzert im Wiener Konzerthaus: Musik feiert 55 Jahre China und Österreich

Zum chinesischen Neujahr, das am 17. Februar begangen wird, hat Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zuletzt zu einem Empfang geladen. Im Mittelpunkt stand dabei auch ein Jubiläum: Seit 55 Jahren unterhalten China und Österreich diplomatische Beziehungen, Ludwig verwies auf die gewachsene Zusammenarbeit in Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und Bildung.

Der kulturelle Austausch bekommt wenige Tage später eine Bühne, im Konzerthaus Wien steigt am Donnerstag, 26. Februar 2026, um 19.30 Uhr „Das Große Chinesische Neujahrskonzert 2026“. Angekündigt ist die 26. Ausgabe der Reihe, „im Jahr des Pferdes“, mit Programmpunkten zwischen Ouvertüren, Solokonzerten und groß besetzten Orchesterwerken.

Unter der musikalischen Leitung von Sun Peng spielt das Orchester aus Wuxi, laut Ankündigung mit rund 80 Musikerinnen und Musikern. Auf dem Programm stehen auch traditionelle Instrumente wie Pipa, Guzheng, Erhu und Suona. Durch den Abend führt Robert Meyer, der das Konzert moderiert und Hintergründe zu Musik und Instrumenten liefern soll.

Tipp:

Das Große Chinesische Neujahrskonzert 2026

Termin: Donnerstag, 26. Februar 2026, 19.30 Uhr

Ort: Großer Saal, Lothringerstraße 20, 1030 Wien