"Yungblud. Are you ready, boy?": Ein Musiker im Wandel

Yungblud bei den Aufnahmen zu seinem vierten Album "Idols"
©APA, LUF Kino
Die Welle der hereinschwappenden Musik- und Konzertfilme reißt nicht ab. Nun bringt Regisseur Paul Dugdale "Yungblud. Are you ready, boy?" über den Songwriter, den er in einem besonderen Karrieremoment begleitet: als dieser erstmals im legendären Berliner Hansa-Studio Musik einspielt - und damit in den Fußstapfen von David Bowie oder U2 wandelt. Ein verändernder Moment für den Künstler, der am 29. Oktober in der Wiener Stadthalle zu erleben ist. Ab Mittwoch im Kino.

(S E R V I C E - https://yungblud.film)

LONDON - GROSSBRITANNIEN: FOTO: APA/APA/LUF Kino

