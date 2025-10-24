Hansa, Ritschl und Knoll moderieren "Ö3-Weihnachtswunder"

© Thomas Unterberger, ORF, APA home Aktuell News

Das "Ö3-Weihnachtswunder" zieht heuer nach Salzburg. Dabei nisten sich Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll ab 19. Dezember um 10 Uhr für 120 Stunden in einer "Wunschhütte" am Kapitelplatz ein, um Musikwünsche gegen Spenden für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds entgegenzunehmen. Laut Aussendung soll auch heuer für bekannte Gäste und Live-Musik-Sessions gesorgt sein. Seit der Premiere im Jahr 2014 kamen über 36 Mio. Euro für Familien in Not in Österreich zusammen.

von APA