"Anne Rice's Talamasca": In den Tiefen des Geheimordens

© Canal+, David Gennard, AMC, APA home Aktuell News

Anne Rice hat sich als Expertin für das Übernatürliche etabliert. Nach Werken wie "Interview mit einem Vampir" kommt mit "Talamasca" nun die nächste Serie aus der Feder der Autorin zum Streamingdienst Canal+. Darin geht es um die gleichnamige Geheimgesellschaft, deren Aufgabe die Überwachung und Einhegung von Kreaturen wie Werwölfen oder Hexen ist. Die Serie folgt dabei verschiedenen Charakteren - auf menschlicher wie kreatürlicher Seite. Abrufbar ab Montag (27. Oktober).

von APA