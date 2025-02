Das für den parteipolitischen Absender größte Problem des Verbleibs auf X ist aber der Verlust an Glaubwürdigkeit. In Österreich haben viele Protagonisten von Austro-Twitter ihre Aktivitäten auf der Plattform eingestellt. In einer ebenso konzertierten Aktion sind zahlreiche Hochschulen im D-A-CH-Raum ausgestiegen. Der gesellschaftspolitische Diskurs im deutschsprachigen Raum verlagert sich zusehends. Plattformen wie Bluesky und Mastodon gewinnen dafür an Bedeutung, X verliert sie in Österreich, bleibt aber auch für alle Wegzieher die global relevanteste aktuelle Nachrichtenquelle. Doch weder in Österreich noch weltweit suchen Spitzenpolitiker gemeinsam den Abschied von X – und auch die individuellen Beispiele sind selten. Die Scheu, ein mühsam aufgebautes Publikum zu verlieren und andernorts neu anfangen zu müssen, überwiegt. Man könnte das auch Opportunismus nennen. Oder Feigheit. Auf jeden Fall ist es nichts, das Vertrauen in die Politik stärkt. Aber ein Musterbeispiel dafür, warum sie es verloren hat. Kleiner Mutmacher zum Abschluss: Armin Wolf hat auf Bluesky in drei Monaten 50.000 Follower gewonnen, auf Twitter brauchte er dafür drei Jahre.

