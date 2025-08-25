News Logo
World Beer Award-Gewinner trifft Weltstars – Wildshut-Aftershowparty rockt Schloss Leopoldskron

News
Artikelbild

Im Bild v.l.: Wildshut-Ambassador Oliver Rehrl, „Jedermann“ Philipp Hochmair und amfAR-Initiator Gery Keszler.

Gold für Wildshut Bio Perlage: Bier mit Stil bei der AmfAR-Gala in Salzburg

von

Wenn Gery Keszler zur AmfAR-Gala lädt, versammelt sich die internationale Kulturszene. Bei der glamourösen Premiere der Aids-Hilfsveranstaltung in der Mozartstadt feierten Stars aus Film, Musik und Gesellschaft bis in die frühen Morgenstunden. Ein besonderer Hingucker: das vielfach ausgezeichnete „Wildshut Bio Perlage“, das als „World’s Best Speciality Beer“ bei den World Beer Awards in London reüssierte – und bei der Wildshut-Aftershowparty im Schloss Leopoldskron stilvoll ausgeschenkt wurde.

Siegerbier mit Charakter und internationalem Flair

Die prickelnde Komposition aus Bier und Schaumwein stammt vom Stiegl-Gut Wildshut, dem biozertifizierten Gut der Salzburger Traditionsbrauerei. Das elegante Reifebier überzeugte die internationale Jury in London und holte den begehrten Taste Award in der Hauptkategorie „World’s Best Speciality Beer“ – ein passender Auftritt für die erste AmfAR-Gala in Salzburg.

Auch prominente Gaumen zeigten sich begeistert: Auf der Wildshut-Aftershowparty gesichtet wurden unter anderem Sir Bob Geldof, Jeremy Irons, Iris Berben, Hera Lind, Rufus Wainwright, die „Jedermänner“ Philipp Hochmair und Cornelius Obonya, „ihre Buhlschaften“ Deleila Piasko und Sunny Melles, Andreas Kronthaler (Vivienne Westwood), sowie Gastronomie-Größen wie Bertold Obauer, Eva und Harald Kratzer oder Petra und Thomas Weitgasser. Auch Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer war unter den Gästen.

Erfolgreiches Jahr für die Stiegl-Brauerei

Neben dem Gold für die „Wildshut Bio Perlage“ verzeichnete Stiegl weitere fünf Country Winner-Auszeichnungen bei den World Beer Awards 2025:

  • Stiegl-Pils

  • Stiegl-Weisse

  • Gipfelstürmer

  • Hopfenlager

  • Wildshut Bio Sonnenkönig Barrique XXIV

Die renommierte Verkostung in London zählt zu den wichtigsten Wettbewerben der Branche. Über 3.000 Biere aus aller Welt wurden heuer von einer internationalen Jury blind verkostet und bewertet – ein starker Beleg für die Innovationskraft und Qualität österreichischer Braukunst.

