Worauf Kickl setzt

Die türkis-grüne Koalition stand auf der Kippe, nachdem Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) im Juni gegen den Willen der ÖVP der EU-Renaturierungsverordnung zugestimmt hatte. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) begründete eine Fortsetzung der Zusammenarbeit letzten Endes jedoch damit, dass er kein freies Spiel der Kräfte auf parlamentarischer Ebene haben wolle. Ein solches würde zu teuren Beschlüssen führen.

Das ist nicht falsch. Im Gegenteil: Der Fiskalrat geht davon aus, dass "Wahlzuckerl", die seit 2008 fixiert worden sind, allein heuer über vier Milliarden Euro kosten. Dazu zählt er unter anderem Pensionserhöhungen, die über den gesetzlichen Anpassungsfaktor hinausgehen. Dieser Faktor ergibt sich aus der durchschnittlichen Teuerung in den zwölf Monaten bis Juli. Heuer wird er bei rund fünf Prozent liegen. In diesem Ausmaß werden Pensionen mit dem 1. Jänner erhöht werden, sofern man sich an die gesetzlichen Vorgaben hält. In der Regel gibt es für kleinere Pensionen jedoch ein größeres Plus.

Das leitet nun über zu einer Erklärung dafür, dass ÖVP und Grüne gerade nicht auseinandergegangen sind: So bleibt ihnen die Möglichkeit, noch vor dem Urnengang am 29. September zu verkünden, was manche Experten als "Wahlzuckerl" bezeichnen. Anders ausgedrückt: So geben sie die Kontrolle darüber nicht in einem freien Spiel der Kräfte an andere Parteien ab.

Vor der Nationalratswahl 2019 wurde für kleine Pensionen eine zwei Mal größere Erhöhung als gesetzlich vorgesehen fixiert: Für sie gab es 3,6 statt 1,8 Prozent mehr. Ein Argument von damals könnte jetzt erst recht angeführt werden: Wer zum Beispiel mit einer Mindestpension von 1.218 Euro auskommen muss, dem setzt das in den vergangenen zwei, drei Jahren massiv gestiegene Preisniveau ganz besonders zu.