Wiener Frauen-Rockband Vulvarine startet international durch

"Wir haben genau zur richtigen Zeit unsere Reise begonnen", so die Musikerin, Bezug nehmend darauf, dass rein weibliche Formationen in der Rockmusik längst nicht mehr als "exotisch" betrachtet werden. "Es findet gerade eine Trendwende zu mehr Aufmerksamkeit für Frauen-Rockbands statt. Was einerseits einen komischen Nachgeschmack erzeugt, weil man sich denkt, warum das überhaupt notwendig ist. Andererseits kann man die Vergangenheit nicht ändern und von heute auf morgen ausgleichen. Wir wurden jedenfalls von Anfang an mit recht viel Interesse begleitet." Mit Unterstützung durch das österreichische Label Napalm Records reicht dieses mittlerweile bis Amerika.

Formiert hat sich die Band 2019 in der Bundeshauptstadt, wobei Redbreast die einzige "echte" Wienerin ist. "Wir haben uns beim Strawanzen in der Musikszene, auf Konzerten und beim Fortgehen kennengelernt. Es gibt ja nicht so viele Anlaufstellen in Wien, wenn man sich im Rockbereich bewegt. Dann kennt man die Leute dort. So war das bei uns auch." Das erste Album, noch punkiger als der Nachfolger, wurde noch zu fünft eingespielt. Die zweite Leadgitarristin hat im vergangenen Jahr gesundheitsbedingt Vulvarine verlassen, ein Ersatz wird noch gesucht.

Der Bandname stammt von Redbreast. "Die Idee war, einen Tabubegriff einzubauen, sodass man darüber stolpert. Wir wollten damit auch ein wenig provozieren. Der Name ist marketingtechnisch nicht blöd. Er fällt auf", so die Bassistin. In Anspielung an die Marvel-Figur Wolverine und das Bandmaskottchen Eddie von Iron Maiden hat die Band eine Vulvarine-Superheldin kreiert, die das jeweilige Coverartwork ziert.

"Fast Lane" bietet straighten Rock, gegossen aus zahlreichen Einflüssen. Vergleiche mit zeitlosen Gruppen wie den Runaways und Girlschool sind zulässig. Das Image von Vulvarine wirkt alles andere als aufgesetzt. "Das Posen gehört im Rock zu einem gewissen Grad dazu", schmunzelte Redbreast. "Aber man darf sich selbst nicht zu ernst nehmen. Ich glaube, man merkt, dass wir das nicht tun. Also wir nehmen schon ernst, was wir machen. Wir sind von Anfang an mit professioneller Ambition herangegangen. Aber gleichzeitig muss man humorvoll und am Boden bleiben."

Dann wäre da noch der Song aus der Feder eines gewissen Dieter Bohlen. "Das war durchaus ein strategischer Schritt", erzählte Redbreast. "Bei Konzerten sind die Leute bei bester Laune, sobald ein Cover gespielt wird. Wir wollten aber einen genrefremden Song covern. Das ist musikalisch die witzigere Herausforderung. Jede von uns brachte Vorschläge ein, 'Cheri Cheri Lady' war der einzige Song, der von allen ein Ja bekommen hat. Weil er einfach gut ist. Wir haben uns eine Gaudi gemacht, die Leute feiern ihn ab."

Mit Thundermother und Cobra Spell touren Vulvarine durch elf Länder, am 28. März gastiert man in der ausverkauften Szene Wien. Es könnte die erste Tour von drei rein weiblichen Rockbands sein (auch wenn Cobra Spell live einen Mann im Line-up haben). "Wir haben jedenfalls nichts Gegenteiliges eruieren können", sagte Redbreast. Da sei es nur logisch, mittendrin ein neues Album herauszubringen: "Wir wollten diese Gelegenheit, jeden Abend vor 1.000 Leuten zu spielen, nicht verschenken und keine neue Musik dabei haben."