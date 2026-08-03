Wiener Blond brachte Großstadtklang in den Park

Wiener Blond ist am 31. Juli ins Theater im Park zurückgekehrt. Unter den Platanen präsentierte das Duo aus Verena Doublier und Sebastian Radon sein Programm „Another Night At The Park“. Begleitet wurden die beiden vom Original Wiener Salonensemble und dem Multiinstrumentalisten Marc Bruckner.

Bereits im Sommer 2025 hatten Wiener Blond ihre Premiere im Theater im Park gefeiert. Bei ihrer Rückkehr stand erneut jene musikalische Mischung im Mittelpunkt, mit der sich das Duo seit 2012 einen festen Platz in der österreichischen Konzert- und Kleinkunstszene erarbeitet hat.

Zwischen Wienerlied, Hip-Hop und Pop

Wiener Blond verbinden Wienerlied mit Hip-Hop, Liedermacher-Pop, A-cappella-Gesang und Beatbox. Den roten Faden bilden eigene Kompositionen, Texte mit Wiener Zungenschlag und die charakteristische Zweistimmigkeit von Doublier und Radon.

Inhaltlich richtet das Duo den Blick auf das Leben in der Großstadt. Alltägliche Beobachtungen treffen dabei auf Humor, Nachdenklichkeit und gelegentliche Nostalgie. Klassische Liebeslieder stehen nach eigener Aussage zwar nicht im Zentrum, schwierige Themen werden dennoch mit Leichtigkeit und Rhythmus verbunden.