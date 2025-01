Doch schon wenige Tage später kommt es zum Eklat, als er Ungarns umstrittenenen Ministerpräsidenten Viktor Orbán zu einem Arbeitsgespräch trifft und dazu ausschließlich den freiheitlichen Parlamentsclub lädt. Ein Verstoß gegen das Gebot der Überparteilichkeit, finden Kritiker aus den anderen Parteien. Und sie bemängeln die Symbolwirkung dieses Besuchs. Rosenkranz verteidigt sich: Das Treffen sei schon lange geplant gewesen, beim Ablauf habe er sich auf die zuständige Abteilung der Parlamentsdirektion verlassen.

Kurz darauf zeigen sich Konfliktlinien mit der Israelischen Kultusgemeinde (IKG): Oskar Deutsch, Präsident der jüdischen Gemeinde in Österreich, lädt den bekennenden Burschenschafter von der offiziellen Gedenkfeier zur Erinnerung an die Novemberprogrome aus. Rosenkranz will stattdessen einen Kranz beim Denkmal am Wiener Judenplatz niederlegen und wird von jüdischen Demonstrantinnen und Demonstranten daran gehindert. Er wolle sich niemandem aufzwingen, erklärt Rosenkranz dazu in Interviews. Und: „Das jüdische Leben in Österreich braucht sich vor mir absolut nicht zu fürchten.“