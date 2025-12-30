Verschwörungstheorien 2025: Die fünf viralsten Mythen – und was wirklich dahintersteckt

2025 zeigt einmal mehr: Verschwörungstheorien brauchen keine Telegram-Gruppen mehr – TikTok, Instagram-Reels und Shorts reichen völlig aus. Ein „gruseliger“ Kalenderzufall, KI-generierte Weltuntergangsvideos, dämonische Spielzeuge: Algorithmen spülen immer neue Erzählungen nach oben, die sich als „verbotenes Wissen“ verkaufen. Studien zeigen, dass gerade TikTok zu einem Hotspot für verschwörerische Inhalte geworden ist.

Wir haben fünf der viralsten Verschwörungstheorien 2025 herausgegriffen – und erklären kurz, warum sie schlicht Mythen sind.