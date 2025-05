Spitzentöne: Menetekel zur Matura – Glückwunsch an die 32, die Griechisch gewählt haben. Sie sind die Zukunft

Damals begann die Monopolisierung der mathematisch-naturwissenschaft­lichen Fächer. Prototyp eines erfolgreichen Lebens war der akademisch graduierte Automechaniker. Jahrzehnte später, in der Frühdämmerung der digitalen Schöpfungsgeschichte, war es dann der akademisch graduierte Computerprogrammierer. Aber der Automechaniker erfährt gerade unter dem Druck der Klimabewegung und der Trump’schen Zollrestriktionen sein Waterloo. Und der Computermensch hat sich, mit der finalen Konsequenz der Künstlichen Intelligenz, schon fast wegprogrammiert.

Der Philosoph Konrad Paul Liessmann hat das vor gut einem Jahrzehnt prognostiziert, als das Verhängnis erst Umrisse annahm. Alles, so sagte er, werde der Blechtrottel dem Menschen mehr weg- als abnehmen. Aber eine Tragödie von Shakespeare werde er bis ans Ende aller Tage nicht zusammenbringen.

Jetzt werden Sie einwenden, dass das Verfassen weltliterarischer Tragödien kein mehrheitsfähiger Erwerbszweig ist. Und dass die Studienfächer, für deren Belegung das Graecum verlangt wird – z. B. Klassische Philologie, Theologie, Philosophie, Antike Numismatik –, den Betrieb eines ganzen gymnasialen Zweigs nicht rechtfertigen.

Was, so werden Sie vielleicht weiterfragen, kann man mit solch einer Ausbildung werden? Da wüsste ich schon Beispiele. Vielleicht Physiknobelpreisträger wie Anton Zeilinger? Theaterintendant und Regisseur von Weltrang wie Milo Rau? Hollywoodstar wie Felix Kammerer? Bundespräsident wie Heinz Fischer? Sie alle sind in einer von mir verfassten Reportage als Zeugen für die humanistische Ausbildung aufgetreten.