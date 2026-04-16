Tschechien kürte Daniel Žižka zum ESC-Act

Der dunkelhaarige Lockenkopf gilt in seinem Heimatland als vielversprechende Stimme einer neuen Generation von Musikschaffenden. Schon im zarten Teenageralter veröffentlichte Žižka unter dem Pseudonym Daniell erste Songs. Nach der Schule studierte er in Prag Musical. Im tschechischen Fernsehen war der ESC-Starter, der am 8. März vom öffentlich-rechtlichen Sender ČT offiziell als Teilnehmer des Megaevents auserkoren wurde, immer wieder als Schauspieler zu sehen.

"Sein Auftritt war entwaffnend - technisch präzise und doch voller Emotionen", streute Tschechiens ESC-Delegationsleiter Kryštof Šámal seinem Schützling mit Verweis auf die Studioaufnahmen zum Song Rosen. Žižka selbst möchte sich bei seinem Auftritt in Wien nicht "hinter Pomp und Spektakel" verstecken, sondern sich als selbstbewusster Künstler präsentieren, wie er wissen ließ.

Die tschechische Song-Contest-Historie nimmt sich insgesamt recht bescheiden aus. Erst 2007 nahm das Land erstmals am internationalen Gesangswettbewerb teil. Bei der Premiere gelang der Einzug ins Finale allerdings nicht - genauso wenig wie in den beiden Folgejahren. Daraufhin pausierte Tschechien eine Zeit lang, um 2015 bei der damaligen Wiener ESC-Ausgabe sein Comeback zu feiern.

Im Mai wird Tschechien zum inzwischen 14. Mal sein Glück bei einem Song Contest versuchen. Luft nach oben gibt es eingedenk der bis dato nur sechs Finalteilnahmen allemal - nicht zuletzt, da Platz 6 im Jahr 2018 beim Bewerb in Lissabon der bisher größte Erfolg des Landes war.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/eurovision-song-contest/vienna-2026/all-participants/daniel-zizka/ )