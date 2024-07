"Wichtig ist, dass wir diejenigen sind, die die Regierung bilden"

Thomas Stelzer :

Daran, dass Billigprodukte aus China unseren Markt überschwemmen und unsere Firmen in Schwierigkeiten und unter Zugzwang bringen. Da ist, wie man sieht, vieles nicht richtig gelaufen in Europa. Es gibt kaum einen Industriestandort, der so sauber und umweltgerecht produziert wie Oberösterreich. Wir brauchen keinen Zeigefinger von oben, es wirken die Innovationskraft und die Verantwortung. Es würde keinen Sinn machen, die Industrie bei uns zu vertreiben, damit sie dann woanders unter geringeren Standards produziert. Klimaziele sind wichtig, aber wir brauchen auch die Freiheit, was geforscht und umgesetzt werden darf. Technologieoffenheit. Ich hoffe, dass das in Europa in Zukunft wieder nach vorne gestellt wird.