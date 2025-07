Nationalrat beschließt Orientierungsklassen

Im Finale der Plenarwoche vor der Sommerpause wird der Nationalrat am Freitag die Orientierungsklassen beschließen. Flüchtlingskinder, die keine Erfahrung in Bildungseinrichtungen und Probleme bei altersgerechten Grundkompetenzen haben, sollen nach ihrer Ankunft in Österreich künftig zuerst Orientierungsklassen besuchen. Zuvor stehen eine Fragestunde an Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und ein Entschließungsantrag für humanitäre Hilfe im Gazastreifen am Programm.

von APA