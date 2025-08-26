The Hives landen wieder einen "Volltreffer"

News Logo
An Selbstbewusstsein mangelt es der schwedischen Rockband The Hives bekanntlich nicht. In der gewohnt amüsanten Ankündigung ihres siebenten Studioalbums bezeichnen sich The Hives als "internationale Rock-Sensation" und "beste Liveband des Planeten, die auf allen Kontinenten für meisterliches Können gefeiert wird". Auf dem Cover des neuen Albums "The Hives Forever Forever The Hives" posieren "Howlin'" Pelle Almqvist und Co. als Könige mit Krone und Hermelinpelz.

von

2023 hatten The Hives erstmals nach zehn Jahren wieder ein Album veröffentlicht. "The Death Of Randy Fitzsimmons" kam bei Fans und Kritikern rund um den Globus bestens an. "Wir sind immer noch eure neue Lieblingsband", ließ Frontmann Pelle damals verlauten - ein Spruch, den die Band auch jetzt wiederholt.

Zum Album heißt es im Begleittext: "Jeder Song eine Single, jede Single ein Hit, jeder Hit ein Volltreffer mitten ins Gesicht des Establishments." Wer so von sich eingenommen ist, der muss auch liefern. Und das machen die Schweden tatsächlich.

Auf "The Hives Forever Forever The Hives" begeistern sie erneut mit einer mitreißenden Sammlung von eingängigen Punkrocksongs mit witzigen Texten - vom hymnenhaften Opener "Enough Is Enough" über das oberflächlich rebellische "Legalize Living" bis zum melodischen Titelsong "The Hives Forever Forever The Hives". Letzterer mischt Hives-typischen Rock mit New Wave - das klingt wie etwas, das direkt aus den 80er-Jahren kommt, und ist ein Highlight des Albums.

"Sie haben ein neues Werk erschaffen, wie es die Welt noch nie gehört hat – und vermutlich auch nie wieder hören wird", heißt es augenzwinkernd vonseiten der Band. "Eine Platte, so geladen mit Energie, Freude, Wut und purem Leben, dass Sie Ihre bisherige Realität infrage stellen werden."

Am Ende ist das vollmundige Eigenlob zwar wie gewohnt charmante Übertreibung – aber das Ergebnis ist ein energiegeladenes Rockalbum mit hohem Spaßfaktor - und damit wirklich ein echter Volltreffer.

(S E R V I C E - https://thehives.com/)

