Fünf Jahre MQ Libelle: Ausstellung im Leopold Museum feiert visionäres Zusammenspiel von Architektur und Kunst

Die Ausstellung führt Besucher:innen auf zwei Ebenen durch das künstlerisch-architektonische Konzept der MQ Libelle: Einerseits mit großformatigen Kreidezeichnungen der Architekten Ortner & Ortner, die erstmals in Wien gezeigt werden. Sie spiegeln die Utopien aus den 1970er- und 1980er-Jahren wider, aus denen die Idee einer „schwebenden Bühne“ über dem Kulturareal entstand.

Andererseits mit zwei monumentalen Installationen, die das Zusammenspiel von Licht, Raum und Wahrnehmung thematisieren: „Expo Line“ von Brigitte Kowanz, ursprünglich für die Expo 2020 in Dubai geschaffen, ist nun erstmals in Österreich zu sehen. Die acht Meter hohe Lichtskulptur interagiert im Oberen Atrium des Museums mit der klaren Steinkubatur und schafft ein eindrucksvolles Spannungsfeld zwischen rationaler Architektur und poetischer Geste.

Ebenfalls im Atrium: Eva Schlegels „Welle der Libelle“ (2025), die sich – als Gegenstück zu ihrer Intervention am Dach – mit der Transformation und Reflexion von Raum auseinandersetzt. Die Werke eröffnen neue Perspektiven auf das Zusammenspiel von Innen- und Außenraum, Architektur und Lichtkunst.