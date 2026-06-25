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Taylor Swift und Travis Kelce heiraten offenbar am 3. Juli

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Die Hochzeit soll in New York stattfinden
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In den USA steht die Promi-Hochzeit des Jahres offenbar kurz bevor. Die "New York Times" berichtete in ihrer Donnerstagausgabe, Pop-Superstar Taylor Swift und der Football-Spieler Travis Kelce von den Kansas City Chiefs hätten für den 2. und 3. Juli die Arena Madison Square Garden in New York reserviert. Viele US-Medien gehen davon aus, dass die Hochzeit der beiden 36-Jährigen am 3. Juli stattfinden könnte. Verlobt hatten sich die beiden im August des Vorjahres.

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Laut "New York Times" ist an diesem Tag eine private Veranstaltung mit rund tausend Gästen im Madison Square Garden angekündigt. Am Vortag sei eine "intime" Feier mit rund hundert Eingeladenen geplant.

Der Sender CNN berichtete, eine Hochzeitsplanungsgesellschaft habe bei den Behörden Genehmigungen für ein großes Event rund um die Arena in Manhattan zwischen dem 2. und 4. Juli beantragt. Laut dem Promi-Magazin "Variety" rechnet die New Yorker Polizei mit zahlreichen "Swifties" und Fans von Kelce, die in Zelten rund um das Stadion mit dem Promi-Paar feiern könnten.

Die Hochzeit würde demnach kurz vor den Feiern zum 250. Jahrestag der US-Unabhängigkeit von Großbritannien stattfinden. Der Madison Square Garden ist das Stadion des New Yorker Basketballteams Knicks, das erst kürzlich Meister der NBA-Liga geworden war. Daneben finden in der Arena mit rund 20.000 Plätzen Konzerte statt. Taylor Swift war dort mehrere Male aufgetreten.

Swift und Kelce hatten im vergangenen August ihre Verlobung bekanntgegeben. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten", schrieb das Promi-Paar in einer Online-Botschaft. Sie veröffentlichten Fotos, auf denen Kelce in einem Garten voller Blumen vor der 14-fachen Grammy-Gewinnerin Swift kniet und ihr einen Heiratsantrag macht. Ein weiteres Foto zeigte Swifts Hand mit einem funkelnden Verlobungsring. Bei Fans weltweit löste die Nachricht Euphorie aus.

CLEVELAND, OHIO - MAY 23: (L-R) Singer Taylor Swift and Travis Kelce of the Kansas City Chiefs attend Game Three between the New York Knicks and the Cleveland Cavaliers in the NBA Eastern Conference Finals at Rocket Arena on May 23, 2026 in Cleveland, Ohio. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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