Taylor Swift sang bei "Toy Story 5"-Premiere

Pop-Superstar Taylor Swift hat am Dienstag mit einem Auftritt bei der Premiere von "Toy Story 5" überrascht. Im Dolby Theatre in Hollywood sang sie an einem Klavier sitzend den Song "I Knew It, I Knew It", den sie eigens für den Animationsfilm geschrieben hat. Auch outete sie sich als Langzeitfan der Filmreihe. "Es bedeutet mir die Welt, ein kleiner Teil dieses Films zu sein", sagte sie.

von APA