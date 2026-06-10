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Taylor Swift sang bei "Toy Story 5"-Premiere

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Taylor Swift ist ein "Toy Story"-Fan
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Pop-Superstar Taylor Swift hat am Dienstag mit einem Auftritt bei der Premiere von "Toy Story 5" überrascht. Im Dolby Theatre in Hollywood sang sie an einem Klavier sitzend den Song "I Knew It, I Knew It", den sie eigens für den Animationsfilm geschrieben hat. Auch outete sie sich als Langzeitfan der Filmreihe. "Es bedeutet mir die Welt, ein kleiner Teil dieses Films zu sein", sagte sie.

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Im Anschluss präsentierte Swift einen weiteren unerwarteten Gast: Randy Newman, der die Filmmusik komponierte. Gemeinsam sangen sie "You've Got a Friend in Me" - ein Hit aus dem ersten "Toy Story"-Teil aus 1995. In den österreichischen Kinos läuft "Toy Story 5" erst am 23. Juli an.

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