Ein Graceland-Geheimnis hütet Priscilla Presley noch

Sie selbst sei hin und wieder in der Villa im US-Bundesstaat Tennessee. "Nicht oft, aber immer wieder. Und jedes Mal ist es lustig zu beobachten, wie jeder, der das Haus betritt, ganz ruhig wird und nur noch flüstert – wie in einer Kirche."

Elvis und Priscilla Presley waren von 1967 bis 1973 verheiratet. Das Anwesen Graceland in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee war zeitweise das Zuhause des Paars. Es ist auch der Ort, wo Elvis Presley, Tochter Lisa Marie Presley und Enkel Benjamin Keough beigesetzt wurden. 2023 äußerte Priscilla Presley in einer Talkshow den Wunsch, ebenfalls in Graceland bestattet zu werden.