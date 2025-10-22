Superbrands Gala 2025: Österreichs stärkste Marken im Rampenlicht

Zu den prämierten Marken zählen unter anderem TUI, Wiener Städtische, CEWE, Landzeit, MedUni Wien, MEWA, Continental und RE/MAX. Sie alle stehen für Verlässlichkeit, Vielfalt und Vision. Die Auswahl der Preisträger erfolgt über ein mehrstufiges, unabhängiges Verfahren, das Konsumentenbefragungen und die Beurteilung durch das Brand Council Austria umfasst. Laut András Wiszkidenszky, Regionaldirektor Superbrands International, garantiert dieses Verfahren, dass ausschließlich Marken mit nachhaltiger Vertrauensbasis ausgezeichnet werden.

Persönlichkeiten des Jahres: Ursula Strauss und Hermann Maier geehrt

Neben den Unternehmensmarken wurden auch zwei Persönlichkeiten für ihre Verdienste ausgezeichnet: Ursula Strauss, Präsidentin der Akademie des Österreichischen Films, und Hermann Maier, Skilegende und Symbol für Durchhaltevermögen, erhielten den Titel Personality of the Year 2025.

Strauss betonte in ihrer Dankesrede die Verantwortung öffentlicher Personen im gesellschaftlichen Diskurs: „Wir müssen sorgsam damit umgehen, was wir in die Wahrnehmung der Anderen setzen.“ Maier ergänzte: „Starke Marken entstehen wie sportliche Erfolge – durch Ausdauer, Leidenschaft und die Bereitschaft, Rückschläge als Teil des Weges zu akzeptieren.“

Honorary Superbrand 2025: Ärzte ohne Grenzen ausgezeichnet

Ein emotionaler Höhepunkt war die Auszeichnung von Ärzte ohne Grenzen als Honorary Superbrand 2025. Geschäftsführerin Laura Leyser nahm den Preis im Namen der Organisation entgegen und betonte die Relevanz humanitärer Prinzipien in einer zunehmend polarisierten Welt.

Mit dem Preis würdigt Superbrands jährlich Organisationen, die Verantwortung und Menschlichkeit beispielhaft verkörpern. Der Applaus der Gäste spiegelte die Anerkennung für diese Arbeit deutlich wider.

Impulse und Inspiration für Markenführung

Abgerundet wurde der Abend durch eine Keynote von Unternehmerin Katharina Schneider, bekannt aus der TV-Sendung „2 Minuten 2 Millionen“, die über die Bedeutung von Mut und konsequenter Markenführung sprach. Moderatorin Daniela Philipp führte durch das Programm.

Die Gala wurde so zu einem Treffpunkt für Entscheidungsträger:innen aus Wirtschaft, Medien und Marketing – und zu einem Symbol für gelebte Markenstärke, die weit über kommerziellen Erfolg hinausgeht.