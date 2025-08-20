Song Contest wird laut Weißmann "sparsam, aber spektakulär"

Derzeit sei man in der Phase der Budgetierung für 2026. Man habe für den ESC einen "maximalen Rahmen festgezurrt", betonte der Senderchef, der in der Pressekonferenz, an der unter anderem auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und ESC-Director Martin Green (EBU) teilnahmen, allerdings keine konkrete Zahl nennen wollte. Es stünden im kommenden Jahr auch weitere Großveranstaltungen wie Fußball-WM und Olympische Winterspiele an, gab der ORF-Chef zu bedenken.

In der Schweiz hatte das Großevent mit umgerechnet rund 64 Mio. Euro zu Buche geschlagen. "Wir müssen den Gürtel ein bisserl enger schnallen, das Budget wird jedenfalls unter dem von Basel liegen", ließ Weißmann wissen. Fix ist, dass der maximale Finanzrahmen der Stadt Wien mit 22,6 Mio. Euro festgelegt wurde. Zum Vergleich: Die Stadt Basel ließ sich das Megaevent heuer 37,3 Mio. Euro kosten.

Weißmann und Ludwig unterzeichneten am Nachmittag auch den "Host City Vertrag". Was die Entscheidung für die Bundeshauptstadt betrifft, war Wien laut Weißmann ein "Eitzerl" besser, verriet er auf die Frage, was nun den Ausschlag für die Bundeshauptstadt gegeben habe. Wobei er anmerkte, dass die finanzielle Unterstützung nur eine von mehreren Kriterien im Bewerbungsprozess war. Dass mit der Stadthalle die größte Eventlocation des Landes zur Verfügung stehe, war laut dem ORF-Chef aber ebenfalls ein wichtiger Faktor.

"Ein Vorteil hier ist, dass der Green Room, in dem sich die Künstlerinnen und Künstler aufhalten, direkt angebunden ist. Bei Innsbruck war es ein bisschen weiter weg." Für die logistische Versorgung hätten in Innsbruck - anders als in Wien - zusätzliche Infrastruktur unter finanzieller Beteiligung des ORF errichtet werden müssen, führte der Generaldirektor ebenfalls ins Treffen.

Was sich im Inneren der großen Halle dann genau abspielen wird, wird nun erarbeitet. Dem Bühnendesign und dem Ablauf der Show wird man sich ab September widmen, berichteten ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz und der ESC Executive Producer des ORF, Michael Krön. "Wir machen sicher nicht dasselbe wie 2015", stellte Groiss-Horowitz aber dennoch eine "charmante, professionelle, österreichische Show" in Aussicht, nach der sie sich seitens der Öffentlichkeit ein "Wow, war geil" erhofft.

Weitere wichtige Schauplätze sind hingegen schon fixiert: Neben dem Austragungsort Stadthalle wird vor allem das Rathaus als zentrale Anlaufstelle fungieren, wie man bekannt gab. Am Rathausplatz wird laut Bürgermeister Ludwig wie schon 2015 das "Eurovision Village" eingerichtet. 2015 fanden dort unter anderem Konzerte von teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern statt. Auch gab es Live-Übertragungen der Semifinal-Durchgänge und des Finales.

Im Rathaus selbst wird unter anderem die Öffnungszeremonie über die Bühne gehen. Anders als noch 2015 wird auch der "Euro Club" im Rathaus eingerichtet. Die Anlaufstelle für Fanclubs, Delegationen oder Medien war vor zehn Jahren in der Ottakringer Brauerei untergebracht. Weitere Details zum Rahmenprogramm und den Angeboten im Umfeld des Eurovision Song Contest 2026 werden in den kommenden Wochen und Monaten konkretisiert. Ludwig bekräftigte jedoch, dass es auch kostenlose Angebote für ESC-Fans im Rahmenprogramm geben soll.

ESC-Direktor Green würdigte Wien als die vielleicht größte Musikstadt der Welt. Und er betonte, dass der Song Contest nicht nur eine Veranstaltung am Samstagabend sei, sondern aus vielen Shows bestehe. Die Wertschöpfung sei jedenfalls hoch, versicherte er. Das habe sich zuletzt auch in den anderen Austragungsstädten gezeigt. "Die ganze Weltöffentlichkeit wird auf Wien schauen", prophezeite Green.

Wien wird Austragungsort der 70. Ausgabe des Eurovision Song Contests, den der ORF 2026 nach dem heurigen Triumph von JJ beim Musikbewerb in Basel ausrichtet. Damit setzte sich die Bundeshauptstadt gegen die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck durch, wie der Sender am Mittwochfrüh bekannt gab. Wien ist damit nach 1967 und 2015 zum dritten Mal die ESC-Host-City. Das Finale wird am 16. Mai 2026 in der Stadthalle über die Bühne gehen.