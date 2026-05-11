Song-Contest-Acts versprechen "Magie und Comedy"

Mit seinem pumpenden Elektrotrack "Ferto" ist er dem bei den Buchmachern in Führung liegenden Duo aus Finnland mittlerweile dicht auf den Fersen. "Das macht schon ein wenig Druck", gab Akylas zu. "Aber ich freue mich einfach, dass so viele Menschen den Song lieben und an uns glauben. Wir werden alles geben, um das beste Ergebnis zu erzielen. Es ist toll, dass so viele eine Verbindung zu dem Song aufgebaut haben."

Bevor ans große Finale gedacht werden kann, muss aber das erste Semifinale am Dienstag absolviert werden. Von seiner Performance dürfe man sich "Magie und Comedy" erwarten, schmunzelte der Sänger. "Vielleicht wird es auch ein paar Tränen geben", die ganze emotionale Bandbreite eben. "Ich kann es nicht erwarten, allen das 'Ferto'-Universum, das wir gemeinsam mit dem Team kreiert haben, zu zeigen. Es ist wirklich einzigartig. Aber noch müsst ihr euch etwas gedulden."

Geduld war auch von Sarah Engels gefordert: Der deutschen Kandidatin, die mit "Fire" fix für das Finale qualifiziert ist, aber im ersten Halbfinale live in der Stadthalle performen wird, kamen bei der Anreise nach Wien die Koffer mit den Bühnenoutfits abhanden. Ein nicht zu unterschätzendes Problem, das für einige angespannte Momente gesorgt hat, aber inzwischen gelöst wurde. "Zum Glück", lachte die Sängerin. "Da hatte ich schon ein bisschen Bammel."

Davon abgesehen sei ihre Ankunft in der Eurovision-Familie aber wunderbar verlaufen. "Man merkt jetzt schon, wie viel Aufregung da drin steckt", erzählte sie der APA. "Ich genieße das hier einfach, es ist eine 'Once in a Lifetime'-Erfahrung." Bei all dem Spaß gehe es natürlich auch um viel. "Ich glaube, den größten Druck bekomme ich tatsächlich aus Deutschland. Es ist ein bisschen eine Tradition bei uns, liegt vielleicht in unserer DNA", spielte sie auf einige weniger erfolgreiche Teilnahmen in den vergangenen Jahren an. "Aber davon lasse ich mich nicht verunsichern. Die Eurovision-Bubble ist so herzlich, man wird einfach aufgefangen. Es gibt niemanden, der hier irgendwie die Ellbogen ausfährt."

Wobei: Einen richtigen "G'riss" gab es um einen anderen Star, der am Sonntag über den türkisen Teppich bei der Eröffnungszeremonie schritt. 80er-Ikone Boy George veredelt heuer den Beitrag von San Marino und fand sich entsprechend an der Seite von Sängerin Senhit. "Es ist so fröhlich hier und so gut organisiert", zeigte sich der Musiker, der das vielleicht beliebteste Selfie-Motiv war, angetan vom ESC. "Das ist ganz anders, als man es sich vielleicht vorstellen würde. Sehr professionell. Ich habe einfach eine großartige Zeit." Den gemeinsamen Song "Superstar" beschrieb er als sehr positiv und funky. "Wahrscheinlich ist es genau das, was man in Zeiten wie diesen braucht: Ein bisschen Funk!"

Eine Lichtgestalt anderer Art ist heuer für Litauen am Start: Lion Ceccah wirkt dank silbernem Ganzkörper-Make-up wie ein Wesen von einem anderen Stern, und in diese Kerbe dürfte auch seine Performance mit "Sólo quiero más" schlagen. "Am Höhepunkt zerbricht meine Hülle, die ich dann zurücklasse", beschrieb er die Bühnenshow lyrisch. "Das ist der große Moment, weil ich dann mehr ich selbst bin als sonst. Aber das ist nicht das Ende der Reise. Wer ganz genau hinschaut, wird noch ein Licht erkennen. Vielleicht nicht mit den Augen, aber mit dem Herzen." Der Song Contest ist eben eine Erfahrung für alle Sinne.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/eurovision-song-contest/vienna-2026/vienna-2026-semi-final/ )