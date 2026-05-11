ABO

"Gomorrha - Wie alles begann": Das Werden des Bosses

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Das Prequel zu "Gomorrha - Die Serie" zeigt den jungen Pietro
©Sky Studios Italia, Cattleya, Marco Ghidelli, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Auch das "Gomorrha"-Universum wächst und verästelt sich: Unter dem sprechenden Titel "Wie alles begann" erzählt die neue Serie die Vorgeschichte zum Erfolgsformat nach dem Buch von Roberto Saviano. In sechs Folgen wird die Jugend des späteren Mafiabosses Pietro Savastano erzählt. So hält sich der junge Pietro (Luca Lubrano) mit Kleinkriminalität über Wasser und verehrt den mächtigen Gangster Angelo (Francesco Pellegrino).

von

Alsbald steht der junge Mann vor der Frage, ob er sich einem Leben voller Gewalt widmen will oder in der Liebe zu Imma (Tullia Venezia) einen Ausweg findet. Abrufbar bei HBO Max ab Donnerstag.

(S E R V I C E - www.hbomax.com/at/de )

ROM - ITALIEN: FOTO: APA/APA/Sky Studios Italia/Cattleya/Marco Ghidelli

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Bühne, die für alle ESC-Stars die Welt bedeutet
Menschen
Hohe Favoritendichte beim ersten Song-Contest-Semifinale
Griechenlands Akylas als gekrönter König am ESC-Teppich
News
Viel Haar und wenig Stoff: Der Wiener ESC 2026 ist eröffnet
Das Village vor dem Rathaus lockt nun die Besucher
News
Eurovision Village als offizielle ESC-Partymeile eröffnet
Mehr ESC als in "Fire Saga" geht nicht
News
"Story of Fire Saga": ESC-Vorglühen mit Conchita und Elfen
Jetzt geht es los!
Schlagzeilen
Auftakt zum Song Contest mit dem "Turquoise Carpet Event"
Der ORF gab eine Stellungnahme ab
Politik
Bericht über "brisante Finanzierung" von Dokus auf ORF III
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER