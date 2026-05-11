"Gomorrha - Wie alles begann": Das Werden des Bosses

Auch das "Gomorrha"-Universum wächst und verästelt sich: Unter dem sprechenden Titel "Wie alles begann" erzählt die neue Serie die Vorgeschichte zum Erfolgsformat nach dem Buch von Roberto Saviano. In sechs Folgen wird die Jugend des späteren Mafiabosses Pietro Savastano erzählt. So hält sich der junge Pietro (Luca Lubrano) mit Kleinkriminalität über Wasser und verehrt den mächtigen Gangster Angelo (Francesco Pellegrino).
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Alsbald steht der junge Mann vor der Frage, ob er sich einem Leben voller Gewalt widmen will oder in der Liebe zu Imma (Tullia Venezia) einen Ausweg findet. Abrufbar bei HBO Max ab Donnerstag.
(S E R V I C E - www.hbomax.com/at/de )
ROM - ITALIEN: FOTO: APA/APA/Sky Studios Italia/Cattleya/Marco Ghidelli