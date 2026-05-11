Nino aus Wien und Felix Kramer covern Gigi D'Agostino

Gigi D'Agostino bringt seine 360-Grad-DJ-Show am 21. Mai in die Wiener Marx Halle. Zu diesem Anlass veröffentlichen Der Nino aus Wien und Felix Kramer am selben Tag ihre gemeinsame Single "La Passion" - eine düstere Balladen-Coverversion des Dance-Klassikers von D'Agostino.
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"Das klingt erst mal ein bisschen absurd und ist das wohl auch, doch genau da fängt die gespenstische Schönheit dieser neuen Version an", heißt es in der Ankündigung. Zu schweren Gitarren singen die zwei Wiener Poeten den englischen - "leider auch in der Originalversion nicht ganz logischen" - Text, der Disco-Schlager wird zu einer dunklen, emotionalen Ballade.