Nino aus Wien und Felix Kramer covern Gigi D'Agostino

"Das klingt erst mal ein bisschen absurd und ist das wohl auch, doch genau da fängt die gespenstische Schönheit dieser neuen Version an", heißt es in der Ankündigung. Zu schweren Gitarren singen die zwei Wiener Poeten den englischen - "leider auch in der Originalversion nicht ganz logischen" - Text, der Disco-Schlager wird zu einer dunklen, emotionalen Ballade.