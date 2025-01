Das ist auch der Punkt, an dem die 180-Grad-Wende und die staatspolitische Verantwortung zusammenkommen, diesfalls in der Person unseres Bundespräsidenten. Der hat den inneren Zusammenhang zwischen dem Guten und dem Bösen in seiner Ansprache vom Dreikönigstag schnörkellos auf den Punkt gebracht: Man könne sich alles und jeden wünschen, diesen Wunsch könne man auch zum Ausdruck bringen, aber wenn er nicht erfüllt würde, müsse man die Realitäten, zum Beispiel ein Wahlergebnis, respektieren. Eine 180-Grad-Wende kann also durchaus im Rahmen staatspolitischer Verantwortung stattfinden oder sogar geboten sein, wenn die Alternative eine Staatskrise wäre.

Könnte das auch die ÖVP für sich in Anspruch nehmen? Als die Verhandlungen gescheitert waren, sah es für die ÖVP ungefähr so aus wie für den Bundespräsidenten: Die Verweigerung von Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP hätte bedeutet, dass man den Wahlsieger von der Macht fernhält und stattdessen eine baldige Neuwahl im Kauf nimmt, deren Ergebnis nach menschlichem Ermessen an den Möglichkeiten einer Regierungsbildung nichts ändern würde, außer dass der Wahlsieger einen noch größeren Abstand zu den anderen Parteien hätte, was eine Wiederholung der Ereignisse bloß zu einer noch größeren Staatskrise machen würde. Die ÖVP wird dennoch zu Recht dafür verspottet, dass sie ihre hypermoralisch vorgetragenen Ablehnungsfloskeln gegenüber der FPÖ von einem Tag auf den anderen in der politischen Trickkiste verschwinden lässt, und sie wird dadurch auch Wähler verlieren.