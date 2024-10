Was bedeutet es, wenn eine politische Kraft so lange an der Macht ist?

„Die meisten Leute, die in der Partei aktiv sind, können sich gar nicht mehr an eine Zeit erinnern, in der die ÖVP in Opposition war,“ sagte Ennser-Jedenastik. „Es ist für sie also selbstverständlich, dass sie regieren. Und es bedeutet, dass Teile der öffentlichen Verwaltung nie unter anderer politischer Führung gewesen sind. Bestimmte Ministerien haben in den letzten vier Jahrzehnten nur ÖVP-Minister gesehen.“

Die Organisation der ÖVP – Bünde, Kammern und die starke Verankerung in den Bundesländern – bildet dabei ein dichtes Netz, das die Partei zu einem sehr stabilen Machtfaktor macht. „Die ÖVP war in den letzten Jahren bei Wahlen und in Umfragen schon bei 20 Prozent, sie war aber auch bei 48 Prozent. Es geht also extrem hinauf und hinunter, dahinter steht aber ein System, das extrem viel Stabilität produziert.“