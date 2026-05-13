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Sebastian Fitzek bekam in "GZSZ" Gastrolle

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©APA, dpa, BRITTA PEDERSEN
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Sebastian Fitzek übernimmt anlässlich seines Autorenjubiläums eine Gastrolle in der RTL-Soap "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten". Wie RTL mitteilte, drehte Fitzek dafür am Dienstag in Potsdam-Babelsberg. Der 54-Jährige soll demnach Teil einer noch geheim gehaltenen Storyline rund um Jo Gerner (Wolfgang Bahro), dessen Tochter Matilda (Anna-Katharina Fecher) und seiner Ex-Partnerin Yvonne (Gisa Zach) werden.

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Es sei Fitzeks erste Rolle in einer Soap – welche genau er bei GZSZ spielt, bleibe bis zur Ausstrahlung im Juli auf RTL+ und bei RTL unter Verschluss, hieß es weiter. Die Atmosphäre am Set sei großartig gewesen, zitierte RTL den Berliner Schriftsteller in der Mitteilung. "Es war spannend, einmal die Seiten zu wechseln und selbst Teil einer GZSZ-Geschichte zu werden", sagte Fitzek demnach beim Dreh.

Sein 20-Jahr-Jubiläum als Autor will Fitzek im August an zwei Terminen mit einer Jubiläumsshow in der Berliner Waldbühne feiern. Seinen ersten Thriller "Die Therapie" hatte er 2006 veröffentlicht.

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