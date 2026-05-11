Helene Fischer geht mit ihrer Familie auf Tournee

Wenn sie ansonsten nach jedem Konzert nach Hause fahren müsse, reiße sie das raus, sagte die Sängerin. "Das würde auch vielleicht den Kindern oder meiner Familie schwerfallen. Also kommen alle mit und wir sind alle gemeinsam auf Tour." Die zweifache Mama sagte, sie habe großen Respekt davor, alles unter einen Hut zu bringen. Aber sie freue sich auch "auf die andere Rolle, auf die Person, die endlich wieder auf der Bühne steht, in meinem Element."