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Hogwarts im Hörbuch - Harry Potter kommt in neuer Version

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++ ARCHIVBILD ++ Deutsche Reihe folgt im Herbst
©Jennifer Brückner, APA, dpa
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Die Fans des Zauberlehrlings Harry Potter können sich ab Herbst auf neue, aufwendig gestaltete Hörbücher freuen. Der Streaminganbieter Audible und der digitale Verlag Pottermore Publishing bringen die siebenbändige Reihe "Harry Potter: Die Hörbücher mit voller Besetzung" heraus. Nach dem internationalen Erfolg der englischsprachigen Version ("Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions") folge nun eine deutsche Variante, teilten sie mit.

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Mehr als 150 Sprecherinnen und Sprecher hätten an der Produktion mitgewirkt. Im englischsprachigen Vorbild sind unter anderem die Schauspielstars Hugh Laurie als Dumbledore, Matthew Macfadyen als Voldemort und Keira Knightley als Professor Umbridge zu hören. Wer in der deutschen Variante dabei ist, soll noch bekanntgegeben werden.

Bisher gibt es laut Audible auf Deutsch zwei "Harry Potter"-Hörbuchversionen, die von Felix von Manteuffel sowie in einer Jubiläumsausgabe von Rufus Beck gelesen wurden. Die neue Reihe mit voller Besetzung soll ab November dazukommen.

ARCHIV - 21.03.2026, Sachsen, Leipzig: Eine Frau lauscht einem Hörbuch auf der Leipziger Buchmesse. (zu dpa: «Hogwarts im Hörbuch – Harry Potter kommt in neuer Version») Foto: Jennifer Brückner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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