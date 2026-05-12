Hogwarts im Hörbuch - Harry Potter kommt in neuer Version

Mehr als 150 Sprecherinnen und Sprecher hätten an der Produktion mitgewirkt. Im englischsprachigen Vorbild sind unter anderem die Schauspielstars Hugh Laurie als Dumbledore, Matthew Macfadyen als Voldemort und Keira Knightley als Professor Umbridge zu hören. Wer in der deutschen Variante dabei ist, soll noch bekanntgegeben werden.

Bisher gibt es laut Audible auf Deutsch zwei "Harry Potter"-Hörbuchversionen, die von Felix von Manteuffel sowie in einer Jubiläumsausgabe von Rufus Beck gelesen wurden. Die neue Reihe mit voller Besetzung soll ab November dazukommen.