Andrea Berg singt für ihren "Hausverein"

Auf Instagram postete sie einen Textausschnitt, in dem es unter anderem heißt: "Ja, ich will, mit dem Dorfclub durch ganz Deutschland reisen. Ja, ich will, 3. Liga wie in alten Zeiten." Die SG Sonnenhof Großaspach war vergangenes Wochenende aufgestiegen. Bergs Ehemann und Manager Uli Ferber ist als Hotelier Mäzen des Vereins, das Stadion alljährlich Schauplatz von Bergs Open-Air-Konzerten bei ihren Tourneen. Am 18. November gastiert Berg in der Wiener Stadthalle.