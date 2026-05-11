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Andrea Berg singt für ihren "Hausverein"

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++ ARCHIVBILD ++ Andrea Berg jubelt über den Aufstieg
©APA, dpa, Bernd Weißbrod
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Schlagersängerin Andrea Berg (60, "Du hast mich tausendmal belogen") feiert den Aufstieg eines schwäbischen Fußballvereins in die 3. Liga mit einer besonderen Geste: Für ihren "Hausverein" SG Sonnenhof Großaspach in Baden-Württemberg hat sie ihren Song "Ja, ich will" aus dem Jahr 2017 neu aufgenommen – als "Dorfclub-Version".

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Auf Instagram postete sie einen Textausschnitt, in dem es unter anderem heißt: "Ja, ich will, mit dem Dorfclub durch ganz Deutschland reisen. Ja, ich will, 3. Liga wie in alten Zeiten." Die SG Sonnenhof Großaspach war vergangenes Wochenende aufgestiegen. Bergs Ehemann und Manager Uli Ferber ist als Hotelier Mäzen des Vereins, das Stadion alljährlich Schauplatz von Bergs Open-Air-Konzerten bei ihren Tourneen. Am 18. November gastiert Berg in der Wiener Stadthalle.

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