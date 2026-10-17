Salzburger Festspiele: Messezentrum wird 2029 und 2030 zur Ersatzbühne

Die Salzburger Festspiele haben ihre Ersatzspielstätte für die Jahre der großen Sanierung gefunden. Das Messezentrum Salzburg wird in den Festspielsommern 2029 und 2030 als Interimsspielstätte genutzt. Das hat das Kuratorium der Festspiele am 16. Oktober im Einvernehmen mit dem Direktorium beschlossen.

Notwendig wird der Umzug, weil das Große Festspielhaus von Herbst 2028 bis Frühjahr 2031 wegen der Sanierung geschlossen ist. Im Messezentrum sollen vor allem Konzerte und Sonderprojekte stattfinden, die ein neues und breiteres Publikum ansprechen sollen. Der Schwerpunkt der Oper bleibt in der Salzburger Altstadt, die bestehenden Spielstätten dort sollen so weit wie möglich weiter bespielt werden.