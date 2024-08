Salzburger Festspiele: Wo Oper zum denkwürdigen Ereignis wird

„Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach geriet zur am stärksten polarisierenden Produktion dieses Festspiel-Sommers. Das liegt nicht so sehr an Mariame Clements Regie wie am Dirigat von Marc Minkowski. Der Offenbach-Forscher hat seine eigenen Vorstellungen von diesem Werk, die aber konnte er den Wiener Philharmonikern nicht vermitteln. Dass Clement wie im Vorjahr Christoph Marthaler Verdis „Falstaff“ in ein Filmset verlegt, womit er nicht wirklich reüssierte, mag bereits einen gewissen Schatten über die Produktion werfen. Dennoch, auch, wenn die Regisseurin ihr Konzept plausibel präsentieren konnte, wartet man vergeblich auf die Magie dieses Werks. Von E. T. A. Hoffmanns schwarzer Romantik, den Offenbach verehrte, bleibt da nicht viel. Viele im Publikum, die E. T. A. Hoffmann nicht so zugetan sind, schätzen diese Arbeit sogar. Clement zeigt Hoffmann als erfolglosen Regisseur, der seine vergeblichen Versuche, eine Geliebte zu finden, in Szene setzt.

So könnte man das Geschehen auf der Bühne zusammenfassen. Dass die Puppe Olympia eine Figur in einem Science-Fiction-Film spielt, ist nur eine der Regie-Ideen. Der Antonia-Akt verliert seine Dramatik. Denn diese junge Frau, die singt, auch wenn das für sie den Tod bedeutet, ist eine Figur in einem Horror-Film. Warum sich die beiden Frauenfiguren mit der Kurtisane zu einer verschmelzen, ist kaum nachvollziehbar. Das Argument, sich diese Produktion anzusehen liefert der Tenor der Titelrolle Benjamin Bernheim. Er singt diese fordernde Partie mit Noblesse. Da fehlt nichts, das in vielen Facetten schimmernde Timbre, die Kraft, die ein Tenor dafür braucht, den Glanz in der Stimme, die Kunst zu phrasieren. Kate Lindsay überzeugt als Muse/Nicklausse. Kathryn Lewek bewältigt alle drei Frauenrollen mit Bravour. Christian Van Horn alle drei Bösewichter. (Vorstellungen am 24., 27., 30. August, auf orf.at bis 23.8., auf Stage+ am 24., und 25. 8.)