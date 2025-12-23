News Logo
Rapper Ski Aggu kündigt Auszeit an

Der Rapper Ski Aggu will sich eine Auszeit vom Musikbetrieb nehmen. "Rap auf technobeats ist jetzt offiziell mainstream, ich habe diesen sommer in der wuhlheide gespielt und wir waren sogar international unterwegs", postete er auf Instagram. Dafür werde er immer dankbar sein. "Jetzt ist es aber an der zeit, auf mein körper zu hören und das mikrofon für eine unbestimmte zeit wegzulegen." Ein Auftritt am Frequency-Festival 2026 in St. Pölten ist dennoch bereits angekündigt.

Zu Ski Aggus bekanntesten Songs gehören "Party Sahne" und "Friesenjung". Der Musiker aus Berlin-Wilmersdorf, der bürgerlich August Jean Diederich heißt, ist bekannt für seine Auftritte mit Skibrille. Er wurde unter anderem mit dem Musikpreis "1Live-Krone" ausgezeichnet.

Vor fünf Jahren habe er seinen ersten Song herausgebracht, schrieb Ski Aggu weiter. Viele Menschen hätten ihn unten sehen wollen, "aber ich habe meine sache durchgezogen und mit hilfe meiner community das game rasiert." Die Auszeit wolle er nutzen, um "Work and Travel" in Australien zu machen - und endlich ein bisschen Englisch zu lernen.

