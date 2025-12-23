Rapper Ski Aggu kündigt Auszeit an

Zu Ski Aggus bekanntesten Songs gehören "Party Sahne" und "Friesenjung". Der Musiker aus Berlin-Wilmersdorf, der bürgerlich August Jean Diederich heißt, ist bekannt für seine Auftritte mit Skibrille. Er wurde unter anderem mit dem Musikpreis "1Live-Krone" ausgezeichnet.

Vor fünf Jahren habe er seinen ersten Song herausgebracht, schrieb Ski Aggu weiter. Viele Menschen hätten ihn unten sehen wollen, "aber ich habe meine sache durchgezogen und mit hilfe meiner community das game rasiert." Die Auszeit wolle er nutzen, um "Work and Travel" in Australien zu machen - und endlich ein bisschen Englisch zu lernen.